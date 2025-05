Home

23 Maggio 2025

“Livorno non è la parente povera della sanità toscana, se l’ospedale della costa è solo Pisa, allora ditelo”

NUOVO OSPEDALE, LIVORNO NON PUÒ ESSERE “L’OSPEDALE FANTASMA” DELLA TOSCANA. FORZA ITALIA CHIEDE VERITÀ E RISPETTO PER IL TERRITORIO

Livorno 23 maggio 2025

«Altro che priorità: il nuovo ospedale di Livorno rischia di trasformarsi nell’ennesima cattedrale nel deserto, un’opera-fantasma buona solo per passerelle, selfie e annunci preelettorali. A noi interessa sapere, e subito, se la Regione ha davvero intenzione di mantenere gli impegni presi o se invece ha già deciso di voltare le spalle a questo territorio».

Così la deputata Chiara Tenerini, il capogruppo regionale di Forza Italia Marco Stella e la segretaria comunale di Livorno Elisa Amato commentano il deposito di un’interrogazione urgente alla Giunta regionale per fare chiarezza sul destino del nuovo ospedale livornese.

«Il progetto da 315 milioni di euro, finanziato tramite INAIL – ricordano – era stato sbandierato come la svolta per la sanità della costa. Prima ci era stato promesso il progetto definitivo per febbraio, poi quello esecutivo entro primavera. Ora siamo a fine maggio e, di nuovo, tutto tace. Nel frattempo, sembra che la prima convenzione INAIL sarà firmata per l’ospedale di Pisa. E Livorno? Semplicemente sparita dal radar».

Con l’interrogazione, Forza Italia chiede trasparenza sulle tempistiche, sulle priorità e sull’impegno reale della Regione verso Livorno.

«Non permetteremo – concludono Tenerini, Stella e Amato – che Livorno venga trattata come la parente povera del sistema sanitario toscano. Se per la Regione “ospedale della costa” significa solo Pisa, allora lo dica senza giri di parole. Ma sappia che noi non staremo a guardare: questa città ha diritto a strutture moderne, a cure all’altezza e, soprattutto, a non essere presa in giro».

