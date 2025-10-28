Home

Cronaca

Livorno, non raccoglie le deiezione del cane ed estrae machete e coltello verso chi lo ha redarguito

Cronaca

28 Ottobre 2025

Livorno, non raccoglie le deiezione del cane ed estrae machete e coltello verso chi lo ha redarguito

Livorno 28 ottobre 2025 Livorno, non raccoglie le deiezione del cane e minaccia con machete e coltello chi lo ha redarguito

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno, a conclusione di un intervento in piano centro cittadino scaturito da un diverbio, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne, gravato da precedenti, gravemente indiziato di minaccia aggravata e porto abusivo armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio sarebbe scaturito da una lite tra due persone per futili motivi; in particolare al giovane sarebbe stato fatto notare di non aver raccolto le deiezioni del proprio cane davanti ad un esercizio pubblico da parte del titolare.

Tra i due sarebbe nato un diverbio nel corso del quale il 20enne avrebbe estratto un coltello ed un machete con cui avrebbe minacciato l’esercente il quale; verosimilmente per difendersi, avrebbe reagito colpendo con un pugno il giovane.

I militari, intervenuti prontamente, hanno sequestrato le armi e denunciato all’A.G di Livorno il 20enne. Il giovane dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo armi od oggetti atti ad offendere.