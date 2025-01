Home

Livorno, nonna Wally Vincenti ha festeggiato 104 anni

27 Gennaio 2025

Nonna Wally ha festeggiato 104 anni

Ha compiuto 104 anni la signora Wally Vincenti, vedova Di Nanni.

Nonna Wally, che è anche bisnonna di due bambini, è nata il 26 gennaio 1921 al Gabbro, dove ha vissuto fino alla fine della guerra. Nel 1947 si è sposata ed è venuta ad abitare in città.

È stata casalinga, dedicandosi alla casa e ai tre figli, due maschi e una femmina. La sua casa è frequentata da due generazioni di medici, molto conosciuti in città.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha inviato un omaggio floreale con gli auguri della città.