Livorno, nonno Vincenzo compie 102 anni

4 Settembre 2022

Livorno, nonno Vincenzo compie 102 anni

Livorno 4 settembre 2022

Compie 102 anni nonno Vincenzo Lalia, nato a Sangineto, in provincia di Cosenza, il 4 settembre del 1920.

La vita ha riservato a Vincenzo la possibilità di conoscere tanti posti diversi. Bracciante in Calabria da giovane, negli anni ‘50 emigrò in America svolgendo diversi mestieri. Presto lo raggiunse la moglie e a Montevideo, in Uruguay, sono nati la figlia e il figlio, gemelli.

Successivamente Vincenzo è tornato in Calabria, dove ha fatto la guardia forestale fino alla pensione. Poi il trasferimento in Toscana dove risiedevano i figli e infine, 14 anni fa, dopo essere rimasto vedovo, da Pisa è venuto ad abitare a Livorno, con la famiglia della figlia.

Vincenzo gode ancora di una discreta salute, ha nipoti e bisnipoti e con loro festeggerà questo importante compleanno.

A lui vanno gli auguri del sindaco Luca Salvetti a nome della città.

