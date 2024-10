Home

Cronaca

Livorno: Nuove Tutele per i Lavoratori dei Servizi Cimiteriali con l’Applicazione del CCNL Utilitalia

Cronaca

30 Ottobre 2024

Livorno: Nuove Tutele per i Lavoratori dei Servizi Cimiteriali con l’Applicazione del CCNL Utilitalia

Livorno 30 ottobre 2024 Livorno: Nuove Tutele per i Lavoratori dei Servizi Cimiteriali con l’Applicazione del CCNL Utilitalia

Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fp-Cisl e Usb Livorno hanno espresso soddisfazione per l’approvazione della recente delibera del Comune di Livorno, che segna un significativo passo avanti per i 18 lavoratori dei servizi cimiteriali. Grazie alla decisione del consiglio comunale, i servizi saranno affidati in house all’azienda Aamps, e ciò comporterà il passaggio dal contratto nazionale Multiservizi al CCNL Utilitalia.

L’applicazione di questo nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) garantisce agli operatori un inquadramento professionale più adeguato, maggiore sicurezza e tutele salariali. Le sigle sindacali sottolineano che questo risultato rappresenta l’esito di un percorso condiviso e portato avanti nel tempo con l’amministrazione comunale per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e valorizzare la loro professionalità.

L’accordo garantisce agli operatori un miglioramento salariale e contrattuale, evidenziando l’impegno del Comune e delle organizzazioni sindacali nel rafforzare i diritti dei lavoratori nel settore dei servizi cimiteriali.