Livorno, occupata la stazione: studenti e lavoratori in protesta verso lo sciopero generale del 3 ottobre

2 Ottobre 2025

Livorno 2 ottobre 2025

La città di Livorno vive ore di forte mobilitazione. Nella mattinata di oggi, centinaia di persone tra studenti e lavoratori hanno occupato i binari della stazione, bloccando parzialmente la circolazione ferroviaria. Una protesta che si inserisce nel contesto più ampio delle iniziative contro il genocidio a Gaza e per denunciare l’arresto ritenuto illegale di due membri della Global Sumud Flottilla.

L’azione diretta è stata accompagnata da striscioni e cori: “Blocchiamo tutto” è lo slogan scelto per sintetizzare il senso della giornata e anticipare quanto avverrà domani, giovedì 3 ottobre, quando in tutta Italia è previsto lo sciopero generale indetto da Usb, Cgil e sindacati di base.

Il corteo, organizzato dal collettivo studentesco, era partito da piazza del Luogo Pio per attraversare la città e arrivare fino in piazza Dante, punto nevralgico della stazione ferroviaria. Qui la protesta è sfociata nell’occupazione dei binari, simbolo di una lotta che lega le rivendicazioni locali a quelle internazionali.

Usb Livorno ha confermato che lo sciopero di domani riguarderà tutte le categorie del pubblico e del privato.

Domani mattina, a partire dalle ore 6, l’appuntamento sarà al Varco Zara, punto strategico per la mobilitazione cittadina. La parola d’ordine resta la stessa: fermare tutto per dare voce a chi chiede giustizia, diritti e pace.