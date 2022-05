Home

15 Maggio 2022

Livorno 15 maggio 2022 – Livorno, oggi è il “D Day”. Una vittoria contro il Tau farà dire addio all’eccellenza

Alle ore 17 allo stadio Armando Picchi l’Unione Sportiva Livorno giocherà la partita del suo “D Day”, contro i lucchesi del Tau. Una vittoria contro il Tau significherebbe per il Livorno lasciarsi alle spalle un anno di Eccellenza e salire in serie D

Oggi dunque per il Livorno l’occasione di risalire di categoria per poi procedere per “vette” più alte. Oggi occorre chiudere in bellezza quanto iniziato ad agosto quando non c’era neanche una società di calcio. con la Curva Nord tutta esaurita i calciatori amaranto potranno contare sul sostegno degli sportivi labronici che si faranno sentire per tutti i 90 minuti. Gli ingredienti per una giornata di festa ci sono tutti, ora la palla passa ai ragazzi amaranto di mister Angelini.

