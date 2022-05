Livorno, oggi sarà consegnato il taser alle forze dell’ordine. Lo annuncia il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni

Home

16 Maggio 2022

Livorno 16 maggio 2022

“Prosegue in modo serrato il cronoprogramma per la dotazione del taser alle Forze di Polizia: lunedì 16 maggio sarà la volta di Verona, Livorno, Lucca, Massa, L’Aquila, Ancona e Campobasso. Sale così a 33 il numero delle città italiane in cui la pistola a impulsi elettrici è nella dotazione effettiva di donne e uomini in divisa”. Così il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che sottolinea: “Il taser è in dotazione ai reparti di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, opportunamente formati, che sono deputati ai servizi di prevenzione, controllo del territorio e pronto intervento. Verrà inoltre implementato anche per tutte le specialità della Polizia di Stato. La pistola a impulsi elettrici – conclude – è un mezzo di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza”.

