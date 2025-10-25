Livorno, open day al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”
Giornata di festa e partecipazione oggi, sabato 25 ottobre 2025, al Canile Comunale “La Cuccia nel Bosco” di Livorno, dove si è svolto l’atteso Open Day dedicato agli amici a quattro zampe e a tutti coloro che si impegnano per il loro benessere.
All’iniziativa hanno preso parte numerosi cittadini, volontari e associazioni del territorio, tra cui le Guardie Eco-Zoofile; la Sezione di Volontariato OIPA Livorno; l’associazione DOG’S; Anpana odv Livorno e la cooperativa sociale Melograno.
La giornata ha offerto l’occasione per visitare le strutture del canile, conoscere da vicino i cani ospiti e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’adozione responsabile e del volontariato in difesa degli animali.
Un appuntamento che ha unito solidarietà, amore per gli animali e spirito di comunità, rafforzando il legame tra il Canile Comunale e la città di Livorno.