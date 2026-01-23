Home

Cronaca

Livorno: operaio schiacciato da una gru, muore 50enne di Ponsacco

Cronaca

23 Gennaio 2026

Livorno: operaio schiacciato da una gru, muore 50enne di Ponsacco

Livorno23 gennaio 2026 Livorno: operaio schiacciato da una gru, muore 50enne di Ponsacco

Drammatico incidente sul lavoro a Livorno: operaio muore schiacciato da una gru

Tragedia sul lavoro questa mattina a Livorno, nel quartiere Shangai. Un uomo di 50 anni, nato nel 1975 e residente a Ponsacco, ha perso la vita in un grave incidente avvenuto intorno alle 9 in via Piombanti, durante operazioni di scarico di materiale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da una gru mentre era impegnato nelle attività di lavoro. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: l’uomo è deceduto a causa di un politrauma provocato dalle gravi lesioni da schiacciamento riportate.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso: ambulanze della Svs di via San Giovanni, l’automedica, i vigili del fuoco, oltre alla Polizia e ai tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl, chiamati a svolgere tutti gli accertamenti del caso.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente, oltre a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed eventuali responsabilità.

.Livorno: operaio schiacciato da una gru, muore 50enne di Ponsacco