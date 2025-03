Home

Livorno-Orvietana 4-2: gli amaranto continuano la corsa in vetta

2 Marzo 2025

Il Livorno prosegue la sua marcia trionfale, imponendosi con un combattuto 4-2 sull’Orvietana e confermando il proprio primato in classifica. Al termine della gara, il consueto coro sotto la Curva Nord ha sancito un’altra vittoria fondamentale nella corsa al campionato.

Primo tempo scoppiettante: botta e risposta tra le due squadre

La partita si apre subito con il Livorno in avanti. Dopo soli quattro minuti, gli amaranto passano in vantaggio grazie a Russo, che su assist di Malva trafigge Rossi con un preciso rasoterra. Il raddoppio arriva poco dopo, al 14’, quando Bonassi svetta in area e di testa insacca il pallone del 2-0.

L’Orvietana, però, non si arrende e accorcia le distanze al 18’ con Panattoni su calcio di rigore, concesso per un intervento dubbio di Botrini. La squadra ospite prende coraggio e al 39’ trova il pareggio: ancora Panattoni, ben servito in area, supera Ciobanu con un preciso rasoterra.

La reazione del Livorno non si fa attendere. Al 41’, su punizione battuta da Bellini, Russo calcia potente trovando la respinta di Rossi. Il pallone resta in area e Malva, rapido sulla ribattuta, sigla il 3-2, riportando avanti gli amaranto prima dell’intervallo.

Secondo tempo: Livorno chiude la pratica con Dionisi

Nella ripresa, l’Orvietana cerca nuovamente di pareggiare, rendendosi pericolosa con Coulibaly e Panattoni, ma la difesa amaranto, guidata da Bonassi e Brenna, riesce a contenere gli attacchi avversari. I cambi operati da mister Favarin, con gli ingressi di Luci e Dionisi, danno nuova energia al Livorno.

E proprio Dionisi, entrato nel finale, chiude il match con una giocata da applausi: dopo un dribbling in area, batte Rossi con freddezza, siglando il definitivo 4-2. Il Picchi esplode di gioia e il Livorno può festeggiare un altro successo fondamentale nella corsa al titolo.

Livorno a vele spiegate verso il traguardo

Con questa vittoria, il Livorno consolida la sua leadership a otto giornate dalla fine del campionato. Gli amaranto dimostrano di avere la qualità e la determinazione per raggiungere l’obiettivo, mantenendo alta la concentrazione e il ritmo di gioco. La capolista non si ferma e il sogno della promozione si fa sempre più concreto.

