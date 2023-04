Home

Livorno-Orvietana, in vendita i biglietti

26 Aprile 2023

Livorno-Orvietana, in vendita i biglietti

Livorno 26 aprile 2023

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che sono in vendita i biglietti per la partita Us Livorno-Orvietana, valida come sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 30 aprile alle 15 allo stadio Armando Picchi di Livorno

𝗣𝗥𝗘𝗭𝗭𝗜

▪ Curva Nord – 10 euro più prevendita (ridotto 7)

▪ Gradinata – 14 euro più prevendita (ridotto 10)

▪ Tribuna laterale – 18 euro più prevendita (ridotto 14)

▪ Tribuna centrale – 25 euro più prevendita (ridotto 18)

▪ Tribuna vip – 30 euro più prevendita

▪ Settore ospiti – 10 euro più prevendita (ridotto 7)

‼ Il biglietto ridotto è riservato agli under 14 (nati dal 2008 in poi)

‼ I biglietti per disabili 100% e forze dell’ordine sono disponibili, fino a esaurimento, al Punto Amaranto fino al giorno antecedente la gara

𝗣𝗨𝗡𝗧𝗜 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗔

▪ Punto Amaranto (stadio Armando Picchi, piazzale Montello 14 – aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19)

▪ Bar…celona (via Piemonte 40, Livorno)

▪ Chiosco Livorno – Centro commerciale Fonti del Corallo (via Graziani 6, Livorno)

▪ Cisternone Tabacchi (piazza del Cisternone 2, Livorno)

▪ Ricevitoria TotoTerzo (piazza Mazzini 81, Livorno)

▪ Tabaccheria Busti (via Salvestri 76, Livorno)

▪ Tabaccheria Mantellassi (via Grande 25, Livorno)

▪ Tabaccheria Picciurro (corso Amedeo 80, Livorno)

▪ Tabaccheria Vicari (via Roma 133, Livorno)▪ Tabaccheria Balocchi (piazza Gramsci 2, Piombino)

▪ La Saponeria (via Giannutri 37, Portoferraio)

▪ Punti vendita VivaTicket di tutta Italia

▪ Online sul portale VivaTicket

𝗜𝗡𝗙𝗢

▪ Per l’acquisto del biglietto, è necessario presentare un documento di riconoscimento. Ogni cliente può acquistare fino a 4 biglietti, presentando il documento di riconoscimento proprio e degli altri.

▪ Il giorno della partita saranno aperte, dalle 11 alle 15.45, le biglietterie stadio di via Allende (tre postazioni) e di piazzale Montello (lato Curva Nord, tre postazioni). Si raccomanda comunque l’acquisto dei tagliandi nei giorni antecedenti la gara.

▪ Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo biglietteria@uslivorno.com.

