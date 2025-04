Livorno ospita la Partita della Solidarietà contro il bullismo: in campo la Nazionale Basket Artisti e le All Stars delle Misericordie

Home

11 Aprile 2025

Martedì 15 aprile 2025, alle ore 20.15, il Palasport “Bruno Macchia” di Livorno (Via S. Allende, 2) sarà teatro di una grande serata di sport e solidarietà: scenderanno in campo la Nazionale Basket Artisti e la selezione All Stars delle Misericordie, per un evento che unisce spettacolo e impegno sociale.

L’intero incasso della serata sarà devoluto all’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo e il Disagio Giovanile, a sostegno del progetto “Campioni di Vita”, che promuove iniziative culturali e solidali rivolte ai giovani e al mondo della scuola.

La partita è promossa dalla Confraternita della Misericordia di Campi Bisenzio, con il prezioso supporto della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione quanto mai urgente e attuale. Il bullismo, infatti, rappresenta oggi una vera e propria emergenza sociale, che mina profondamente il valore dell’aggregazione e della crescita serena tra i più giovani.

L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Livorno – vuole accendere i riflettori sul ruolo fondamentale delle famiglie, della scuola e della comunità nel prevenire e contrastare questi fenomeni, coinvolgendo giovani, genitori e cittadini in un grande evento sportivo e di riflessione.

La serata sarà anche l’occasione per celebrare il 25° anniversario della Nazionale Basket Artisti, una squadra capitanata dal celebre giornalista e conduttore Massimo Giletti, che in questi anni ha visto alternarsi in campo numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della comunicazione, sempre uniti dall’obiettivo comune di sostenere progetti di solidarietà.

All’incontro parteciperanno autorità civili, religiose e militari locali, oltre a rappresentanti della Federazione Italiana Pallacanestro, per un appuntamento che promette emozioni dentro e fuori dal campo.

Per informazioni e prenotazioni:

📞 0586.88.33.33

📧 direzione@misericordialivorno.org

