Livorno, padre muore a 47 anni per un aneurisma. Al via una raccolta fondi per la famiglia. In pochi giorni donati oltre 3mila euro

30 Gennaio 2024

Livorno 30 gennaio 2024 – Livorno, padre muore a 47 anni per un aneurisma. Al via una raccolta fondi per la famiglia. In pochi giorni donati oltre 4.600 euro

La notizia della scomparsa improvvisa di Alessandro Nencini, per tutti Nencio, ha scosso profondamente la comunità di Livorno. L’uomo di 47 anni è deceduto il 26 gennaio scorso a causa di un aneurisma, lascia la compagna e un bimbo di 10 mesi.

Gli amici sconvolti dalla triste notizia hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe: “Per aiutare la famiglia e garantire un fondo studi al figlio o una base per poter crearsi un futuro”.

È grande la vicinanza intorno alla famiglia di Alessandro, l’uomo era molto conosciuto e benvoluto, in soli due giorni sono stati raccolti oltre 4.600 euro.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://gf.me/v/c/4srp/ raccolta-fondi-per-famiglia- del-nencio