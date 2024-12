Home

Livorno, pari sofferto a Foligno: Dionisi evita la sconfitta

15 Dicembre 2024

Sofferenza e carattere per il Livorno, che al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena porta a casa un pareggio prezioso contro il Foligno. Finisce 2-2, con gli amaranto costretti a inseguire per due volte e salvati dall’ennesima prodezza del bomber Dionisi. Un punto che tiene il Grosseto a distanza di cinque lunghezze, ma che lascia un pizzico di amaro in bocca per le tante occasioni sprecate.

La partita si apre subito con una protesta amaranto al 2’, quando un presunto tocco di mano in area di Santarelli viene ignorato dall’arbitro. Dopo dieci minuti di equilibrio, il Foligno sfrutta un clamoroso errore di Cardelli: il portiere del Livorno esce maldestramente dall’area al 14’, consegnando la sfera a Tomassini, che con un tocco trova Khribech per il più facile dei gol.

La squadra di Indiani non si perde d’animo e cerca il pareggio, sfiorandolo al 22’ con una girata di Marinari di poco fuori. Al 38’ è proprio Marinari a confezionare l’assist per l’1-1: una fuga sulla destra e un cross perfetto trovano Regoli, che al volo infila la rete e realizza la sua seconda marcatura stagionale. Tuttavia, la gioia dura appena un minuto: il Foligno risponde con Settimi, autore di un destro calibrato che si insacca dopo aver sfiorato il palo.

Nel secondo tempo il Livorno aumenta la pressione, ma la fortuna non sembra dalla sua parte.

Marinari colpisce un palo al 52’, mentre Ndoye al 79’ sciupa clamorosamente un’occasione d’oro, mandando fuori da posizione favorevole. La svolta arriva all’84’, quando Dionisi si incarica di una punizione dal limite: il suo destro perfetto lascia immobile il portiere del Foligno e regala agli amaranto un punto fondamentale.

Con questa rete, l’ottava in campionato, Dionisi si conferma il trascinatore del Livorno, che deve comunque riflettere sugli errori difensivi e sull’incapacità di capitalizzare le occasioni create. Grazie a questo risultato, il Livorno mantiene cinque punti di vantaggio sul Grosseto, ma la lotta al vertice si fa sempre più serrata.

Prossimo appuntamento: il Livorno tornerà in campo con la determinazione di evitare gli errori di Foligno e di proseguire la corsa verso i vertici del campionato.

FULGENS FOLIGNO -LIVORNO 2-2

FULGENS FOLIGNO (4-3-3):

Tognetti; Santarelli (66’ Cesaretti) , Schiaroli, Nuti, Mancini (66’ Zichella); Panaioli, Ceccuzzi, Brevi (91’ Mattia); Khribech (81’ Pupo Posada), Tomassini, Setti

mi (85’ Di Cato).

LIVORNO (3-4-2-1):

Cardelli; Fancelli (60’ D’Ancona,), Brenna, Siniega; Marinari (60’ Ndoye), Hamlili (60’ Bonassi), Bellini (79’ Frati), Calvosa; Russo, Regoli (74’ Dionisi); Rossetti.

ARBITRO: Maione di Ercolano.

RETI: 14’ Kribech, 38’ Regoli, 39’ Settimi, 84’ Dionisi.

