Livorno: parto d’emergenza a bordo di una nave, intervengono il 118 e i vigili del fuoco (Foto)

13 Ottobre 2025

Livorno 13 ottobre 2025 Livorno: parto d’emergenza a bordo di una nave, intervengono il 118 e i vigili del fuoco

Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, un intervento tempestivo del sistema di emergenza-urgenza ha consentito di assistere con successo una donna che ha partorito a bordo di una nave diretta a Genova, poi dirottata verso il porto di Livorno.

La Centrale Operativa 118 Sud dell’ASL Toscana nord ovest ha attivato l’automedica di Livorno e un’ambulanza della SVS Pubblica Assistenza.

A bordo dell’automedica erano presenti l’infermiera Anna Lisi e la medica Denise Damiano, che sono intervenute per prestare assistenza alla donna, incinta di circa 36 settimane, dopo la rottura delle acque avvenuta durante la navigazione.

Il parto, reso particolarmente complesso dalla presentazione podalica della neonata, è stato gestito con professionalità dal personale sanitario del 118.

Mamma e bambina, entrambe in buone condizioni, sono state stabilizzate a bordo e poi trasferite a terra con il supporto dei Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di sbarco e sono state accompagnate al reparto di ostetricia dell’Ospedale di Livorno, dove sono state affidate alle cure del personale ospedaliero.

