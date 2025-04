Home

Livorno: Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio 2025 modifiche servizio bus AT

14 Aprile 2025

Livorno: Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio 2025 modifiche servizio bus AT

Autolinee Toscane informa che per la FESTIVITÀ PASQUALI, il 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE e il 1° MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI, vi saranno modifiche nel servizio TPL sia urbano che extraurbano nel bacino di Livorno (https://www.at-bus.it/it/ servizidipasqua).

Nel dettaglio:

· Il servizio senza scuole per le vacanze di Pasqua sarà in vigore dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025 (compresi).

Poi:

· Domenica 20/04/2025 PASQUA:

o Livorno, Cecina e Rosignano servizio SOPPRESSO.

o Funicolare Montenero Livorno orari: 8:30-13:30 e 16:00-19:30.

o Portoferraio e Piombino servizio FESTIVO.

· Lunedì 21/04/20205: PASQUETTA-LUNEDI’ dell’ANGELO

· ovunque servizio FESTIVO.

· Funicolare Montenero Livorno servizio FESTIVO

· Venerdì 25/04/2025 25 APRILE-FESTA DELLA LIBERAZIONE:

· ovunque servizio FESTIVO.

· Funicolare Montenero Livorno servizio FESTIVO

· Sabato 26/04/2025:

o ovunque servizio FERIALE SCOLASTICO

o Funicolare Montenero Livorno servizio FERIALE

· Giovedì 01/05/2025: 1° MAGGIO –FESTA DEI LAVORATORI:

o Livorno, Cecina e Rosignano servizio SOPPRESSO

o Funicolare Montenero Livorno orari: 8:30-13:30 e 16:00-19:30

· Portoferraio servizio FESTIVO

· Piombino servizio FESTIVO RIDOTTO

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.