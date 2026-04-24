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Cronaca

Livorno: “Pensavo di non farcela, sto bene e con la famiglia”, la lettera che premia medici e infermieri

Cronaca

24 Aprile 2026

Livorno: “Pensavo di non farcela, sto bene e con la famiglia”, la lettera che premia medici e infermieri

Livorno 24 aprile 2026 Livorno: “Pensavo di non farcela, sto bene e con la famiglia”, la lettera che premia medici e infermieri

Ospedale di Livorno, una lettera racconta il volto umano delle cure: “Mi hanno salvato con dedizione e cuore”

Una testimonianza che va oltre i numeri e restituisce il valore più autentico della sanità: quello umano. All’ospedale di Livorno, una lettera di ringraziamento inviata da un cittadino assistito per una grave gastroenterite accende i riflettori sulla professionalità e sull’attenzione del personale sanitario.

Nel racconto emerge un percorso di cura segnato da tempestività ed efficienza: dall’arrivo in ambulanza alla presa in carico in Pronto Soccorso, fino alle terapie che hanno consentito un rapido recupero. Ma ciò che colpisce maggiormente è il lato umano dell’assistenza. “Ho incontrato persone straordinarie – scrive il paziente – che hanno compreso subito la gravità della mia situazione e mi hanno seguito con grande cura. Non si sono mai dimenticati di me, nonostante le tante emergenze”.

Parole che descrivono un contesto complesso, fatto di ritmi serrati e numerosi accessi, ma anche di dedizione costante. Infermieri, medici e operatori socio-sanitari vengono ricordati come instancabili, capaci di lavorare per ore senza sosta mantenendo alta l’attenzione su ogni paziente.

Particolarmente significativo anche il passaggio più personale della lettera: “Pensavo di non farcela, invece oggi sto bene e ho potuto riabbracciare la mia famiglia”. Un ringraziamento che assume ancora più valore perché legato a un’esperienza vissuta in prima persona e a un momento di grande difficoltà.

Tra i professionisti citati, anche Giovanni Andreotti, specialista in malattie infettive, che ha contribuito alla gestione clinica del caso.

A commentare la testimonianza è stato il direttore dell’ospedale, Spartaco Mencaroni, che ha sottolineato come questi messaggi rappresentino un riconoscimento autentico per chi lavora quotidianamente al servizio della comunità: parole di apprezzamento che, pur meno visibili rispetto alle critiche, sono spesso molto più diffuse e significative.

La lettera si inserisce nel percorso dell’azienda sanitaria volto a valorizzare la qualità delle cure e l’attenzione alla persona, elementi fondamentali anche nelle situazioni più complesse. Un esempio concreto di come, accanto alle competenze mediche, siano empatia e dedizione a fare davvero la differenza.