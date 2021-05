Home

22 Maggio 2021

Livorno per oggi è “no covid”. 0 casi in città, positivi solo in provincia

Livorno 22 maggio 2021 – Livorno per oggi è “no covid”. 0 casi in città positivi solo in provincia

Era da mesi che a Livorno non si registrava nessun nuovo caso di positivi nel bollettino giornaliero diffuso da protezione civile ed asl

Oggi 22 maggio 2021 i nuovi casi positivi registrati nella città di Livorno sono infatti zero, i 12 nuovi positivi si trovano tutti in provincia di Livorno e sono:

1 nel Comune di Castagneto Carducci

4 nel Comune di Cecina

3 nel comune di Portoferraio (Isola d’Elba)

4 nel Comune di Rosignano Marittimo