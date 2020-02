Home

Livorno Photo Day, seconda edizione torna domenica in Fortezza Nuova

20 febbraio 2020

Un’intera giornata dedicata all’arte fotografica. Progetti, tavoli di confronto e inaugurazione della collettiva “ L’effimero e l’eterno”

Livorno, 20 febbraio 2020 – Domenica 23 febbraio nella Sala degli Archi della Fortezza Nuova, si svolgerà la 2° Edizione del Livorno Photo Day, una manifestazione ad ingresso gratuito aperta a tutti gli appassionati di fotografia.

L’evento è organizzato da Silvia Tampucci, coordinatrice dei Laboratori DiCult FIAF delle province di Livorno Lucca e Pisa, Alessio Brondi e Paolo Bini , collaboratori degli stessi Laboratori.

La location diventerà per un giorno un palcoscenico dove si alterneranno eventi ed incontri che ci accompagneranno per mano nel mondo di questa arte visiva.

L’evento inizierà alle ore 10.00 e fino alle 13.00 si svolgeranno letture al tavolo di fotografia con Stefano Schirato, Fotoreporter Certified By Leica, e letture in modalità di “Face to Face circolare”, ossia una lettura alternata di 4 lettori di nove progetti presentati da altrettanti autori, condotto da Andrea Angelini, più volte finalista di Portfolio Italia e fondatore dell’Associazione “Tank Sviluppo Immagine”; Orietta Bay, vice presidente dell’Associazione Carpe Diem di Sestri Levante; Silvano Bicocchi, Benemerito della Fotografia Italiana e Direttore del Dipartimento Cultura FIAF; Saverio Langianni, Consigliere Nazionale FIAF e Vicedirettore del Dipartimento Didattica FIAF.

Il pomeriggio, a partire dalle 15.00, si avvicenderanno Orietta Bay con un talk dal titolo “Fotografia – Idee e linguaggi”, Alessandro Fruzzetti, fotografo finalista di Portfolio Italia per 4 anni consecutivi ed autore dell’Anno Fiaf Toscana nel 2019, con un “Percorso autoriale” e Marco Fantechi, Docente di Fotografia FIAF con il suo pensiero su “Tra documentazione e interpretazione, la fotografia al tempo dei social”.

A seguire Silvano Bicocchi incontrerà i coordinatori dei Laboratori del Dipartimento Cultura FIAF presentando le attività svolte nel 2019 e introducendo il nuovo tema che sarà anche il Progetto Nazionale del 2020/2021.

Alle ore 17.30 verrà dato un riconoscimento al migliore lavoro tra quelli presentati durante la mattina di letture e sarà inaugurata la mostra fotografica collettiva “L’effimero e l’eterno” a cura dei Laboratori FIAF delle province di Livorno Lucca e Pisa (coordinatore Silvia Tampucci), Prato e Pistoia (coordinatore Saverio Langianni), Colorno (PR) (Coordinatore Gigi Montali), Perugia (Coordinatore Nadia Cianelli e Vinicio Drappo), San Felice sul Panaro (MO) (Coordinatore Luca Monelli), Forlì (Coordinatore Andrea Angelini).

La mostra resterà esposta fino a sabato 29 febbraio con orario 15-17.30 ed avrà ingresso gratuito.