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Cronaca

Livorno piange Igor Protti: addio al bomber diventato simbolo della città

Cronaca

19 Giugno 2026

Livorno piange Igor Protti: addio al bomber diventato simbolo della città

Livorno 19 giugno 2026 Livorno piange Igor Protti: addio al bomber diventato simbolo della città

Livorno perde uno dei suoi simboli più amati. È morto nella notte, all’età di 58 anni, l’ex calciatore Igor Protti, protagonista di una lunga e coraggiosa battaglia contro un tumore al colon che aveva raccontato pubblicamente con grande dignità e forza d’animo. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso un messaggio preparato dallo stesso Protti prima della sua scomparsa: «Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale… Sperando che sia un arrivederci e non un addio».

Riminese di nascita ma livornese d’adozione, Protti è stato molto più di un grande attaccante. Con la maglia amaranto ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio cittadino, conquistando la promozione dalla Serie C alla Serie A e diventando un punto di riferimento per generazioni di tifosi. A Livorno era considerato una vera e propria bandiera, capace di incarnare valori come umiltà, attaccamento ai colori e rispetto per le persone, dentro e fuori dal campo.

Negli ultimi mesi tutta la città si era stretta attorno a lui nella difficile lotta contro la malattia, ricambiando l’affetto che Protti aveva sempre dimostrato nei confronti di Livorno. Un legame che negli anni è andato ben oltre il calcio e che ha reso l’ex capitano uno dei personaggi più amati nella storia sportiva labronica.

Tra i primi messaggi di cordoglio è arrivato quello del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha affidato ai social il proprio ricordo:

«Un dolore immenso per me, per l’intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto.»

Parole che riassumono il sentimento di una comunità oggi profondamente colpita dalla scomparsa di un uomo che, prima ancora che un campione, è stato un esempio di coraggio, umanità e autenticità.

Oggi Livorno saluta il suo “Re”. Ma il ricordo di Igor Protti continuerà a vivere negli spalti dello stadio, nei racconti dei tifosi e nel cuore di una città che non ha mai smesso di considerarlo uno di famiglia.