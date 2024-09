Home

Livorno piange la scomparsa di Massimiliano Saettini: infermiere, volontario e portatore di sorrisi

7 Settembre 2024

Una grave perdita ha colpito la comunità sanitaria e il mondo del volontariato di Livorno. Massimiliano Saettini, infermiere di 43 anni, è scomparso prematuramente, lasciando un vuoto immenso tra i suoi colleghi e amici. Massimiliano lavorava nell’Area Medica Multidisciplinare 2/2 dell’ospedale di Livorno, dopo aver prestato servizio per molti anni in Pronto Soccorso, dove si è distinto per la sua professionalità e dedizione nel prendersi cura dei pazienti.

Non era solo la sua carriera professionale a definirlo: Massimiliano dedicava anche il suo tempo libero al volontariato. Prestava servizio sulle ambulanze della Misericordia di Livorno, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Inoltre, la sua partecipazione alle attività di clownterapia con l’associazione Libecciati è stata un esempio di come riuscisse a portare sorrisi e conforto nelle vite di chi attraversava momenti difficili.

I suoi colleghi dell’Area Medica Multidisciplinare, del Pronto Soccorso e degli altri reparti dell’ospedale di Livorno esprimono il loro cordoglio alla famiglia, unendosi nel ricordo di un uomo che ha sempre dimostrato grande umanità e dedizione nel suo lavoro e nel volontariato. A loro, come alla sua famiglia, va la gratitudine per il tempo condiviso con una persona tanto speciale.

I funerali di Massimiliano Saettini si terranno lunedì 9 settembre alle ore 15.00 presso la Parrocchia di San Giuseppe in Piazza II Giugno a Livorno. La comunità è invitata a partecipare per rendere omaggio a un uomo che ha fatto la differenza nella vita di molti.

In foto Massimiliano Saettini insieme ai suoi colleghi