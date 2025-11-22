Home

Livorno piange Loris Rispoli: Salvetti lo ricorda come amico e custode della verità sul Moby Prince

22 Novembre 2025

Livorno piange Loris Rispoli: Salvetti lo ricorda come amico e custode della verità sul Moby Prince

Livorno 22 novembre 2025

Addio a Loris Rispoli: il cordoglio del sindaco Salvetti e il ricordo di una vita dedicata alla memoria e verità sul Moby Prince

È con profonda tristezza che Livorno piange la scomparsa di Loris Rispoli, figura simbolica nella battaglia per la verità sulla tragedia del Moby Prince, e amico personale del sindaco Luca Salvetti.

Nel suo commosso ricordo, Salvetti racconta il primo incontro con Loris, negli anni Novanta:

«C’è un volto che poi diventerà per me molto familiare, impossibile da dimenticare: è il volto di Loris Rispoli, fratello di una delle ragazze che lavoravano sul Moby. Lui abbraccia la madre, dalla banchina guarda verso l’imboccatura del porto, aspetta notizie certe ma è come se avesse già capito tutto, i suoi occhi sono lo specchio del dramma…»

Quel primo momento, prosegue il sindaco, nasceva come cronaca di un dolore collettivo e diventò ben presto un percorso di amicizia e impegno:

«Con gli anni, Loris è diventato un amico con cui ho percorso un lunghissimo cammino di vita: da cronista, da sindaco, legato alla tragedia del 10 aprile 1991 nell’azione per le vittime del Moby Prince.»

Salvetti conclude il suo saluto con un messaggio di affetto profondo:

«Ciao Loris, sarai sempre con me e con tutti i livornesi.»

Chi era Loris Rispoli

Loris Rispoli è stato presidente dell’Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince”, un ruolo che svolgeva con passione e fermezza, sempre alla ricerca di giustizia per le 140 vittime della tragedia navale del 10 aprile 1991.

Nel 2021 era stato al centro dell’attenzione per un grave malore che lo aveva costretto in rianimazione, in seguito a arresti cardiaci.

Per decenni, ha incarnato il volto più determinato e coraggioso della memoria collettiva di Livorno, chiedendo verità e trasparenza su uno dei più grandi drammi della marineria civile italiana.

In foto Loris Rispoli durante la ricorrenza del 29° anno della strage del Moby Prince

