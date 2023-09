Home

21 Settembre 2023

Livorno Piano Competition: al via la settima edizione, oltre 13mila euro di montepremi

Livorno 21 settembre 2023 – Livorno Piano Competition: al via la settima edizione, oltre 13mila euro di montepremi

Il concorso si svolgerà alla Goldonetta dal 27 settembre al 1° ottobre

Livorno, 20 settembre 2023 – Presentata nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale la settima edizione di Livorno Piano Competition, ormai una istituzione nella nostra città ed un evento che si è imposto sul piano internazionale.

“Il fatto che siamo alla settima edizione – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Simone Lenzi – sta a significare che ormai la manifestazione si è consolidata e non solo, perché è andata anche accrescendosi di anno in anno. Questo evento rappresenta una opportunità per Livorno di ascoltare le migliori giovani promesse del pianoforte che saranno giudicate da una giuria di assoluto livello. Mi piace sottolineare come questa manifestazione, insieme a Livorno Music Festival, sia una eccellenza presente in città per quanto riguarda la musica. Livorno ha indubbiamente una lunga tradizione di amore per la musica, patria di compositori importanti, e non a caso – ha aggiunto – abbiamo deciso, come Amministrazione, di investire nel Mascagni Festival in questi anni; questo a sottolineare come la musica sia fra quelle espressioni culturali a cui abbiamo cercato di prestare attenzione. Una attenzione che è stata ripagata perché queste manifestazioni sono ormai parte integrante dell’offerta culturale della città”.

“Mi sento di rivolgere a tutti il caloroso invito a venire in Goldonetta – ha dichiarato il direttore artistico Carlo Palese – non solo in occasione del concerto di gala, ma anche nei giorni delle semifinali e finali aperte al pubblico. L’entusiasmo e la passione di questi giovani sono qualcosa di straordinario e, grazie a loro, Livorno Piano Competition diventa una grande festa di musica per tutta la città”.

Organizzato dall’associazione Livornoclassica sotto la direzione artistica di Carlo Palese, il concorso gode del Patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia e della Regione Toscana e si avvale dei due partner di tradizione, la Fondazione Teatro Goldoni e il Centro Pianoforti Menicagli; immancabile anche quest’anno la presenza del media partner 2R Produzioni multimediali che trasmetterà in streaming l’intero evento ed effettuerà registrazioni in alta definizione ( il link sarà disponibile sul sito web del concorso e sulla pagina Facebook).

Il concorso si svolgerà nella Sala Goldonetta dal 27 settembre al 1° ottobre e, come nelle scorse edizioni, sarà articolato in tre prove per i giovani professionisti del pianoforte fino a 32 anni. La giuria di preselezione ha ascoltato i numerosi video inviati da concorrenti provenienti da ogni parte del mondo e ne ha poi scelti circa 45 per sostenere il concorso in presenza a Livorno.

Oltre al montepremi di oltre 13.000 euro, vi saranno concerti e registrazione di CD per il vincitore, nonché l’invito per un concerto come solista con l’Orchestra del Teatro offerto dalla Fondazione Goldoni.

Importanti anche i premi speciali; il premio Antonio Bacchelli, assegnato al miglior interprete di musica del nostro tempo e il premio “Arte”, nato dalla collaborazione con la Galleria Athena. Sarà Valentina Restivo l’artista che donerà al vincitore di Livorno Piano Competition l’opera “Contrappunto”, ispirata alla figura del grande pianista Glenn Gould.

I giovani del nostro territorio costituiscono una presenza significativa a Livorno Piano Competition; ci sarà una giuria giovanile, composta da studenti dei Licei e dei Conservatori di Livorno e Lucca che attribuirà in totale autonomia il premio speciale Young Jury ad un finalista e ci saranno i ragazzi del progetto di PCTO che Livornoclassica cura da anni con gli studenti del Liceo Niccolini Palli.

All’interno di Livorno Piano Competition si terrà anche il Premio Enrico Galletta, la speciale sezione riservata ai giovanissimi talenti del pianoforte; anche in questo caso la Giuria del concorso ha operato una scelta sul materiale video inviato e ha selezionato 10 finalisti che giungeranno a Livorno.

La prestigiosa Giuria sarà formata da importanti pianisti: Enrica Ciccarelli Mormone (Italia), Philippe Giusiano (Francia), Francesco Libetta (Italia), Kristina Miller (Russia/Germania) e Carlo Palese (Italia), direttore artistico del concorso.

Il Livorno Piano Competition è possibile grazie alla generosità di famiglie private e realtà istituzionali e commerciali. Tra questi il Comune di Livorno, il Consiglio regionale della Toscana, la Fondazione Livorno, il Rotary Club Livorno, Webbjames, Toscana tubi, Yamaha Music Europe. Si aggiunge quest’anno tra i sostenitori anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Il Calendario del concorso vedrà le prove eliminatorie svolgersi nei giorni 27 e 28 settembre.

A partire dalle prove semifinali la Goldonetta sarà aperta al pubblico; le tre sessioni di semifinali si svolgeranno venerdì 29 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, nonché sabato 30 settembre dalle 10:00 alle 13:00. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 16:00 si terranno le Finali del Premio Enrico Galletta per gli under 18.

Domenica 1° ottobre dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00 si terranno le prove dei 5 finalisti. La sera alle 21 ci sarà il concerto di gala durante il quale si esibiranno i concorrenti premiati e si terrà la cerimonia di premiazione. Al termine Livornoclassica offrirà un rinfresco a tutti gli intervenuti.

L’ingresso a tutte le prove è sempre libero e gratuito; per il concerto di gala del 1° ottobre è necessario prenotarsi inviando una mail a info@livornoclassica.it

Tutte le fasi del concorso verranno trasmesse in diretta streaming sul web dal partner multimediale 2R. Sulla home page del sito web www.livornopianocompetition.com sarà presente il link.

