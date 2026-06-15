Home

Eventi

Livorno Play Comics 2026: la magia del fumetto, del gioco e della musica pop approda in Fortezza Vecchia

Eventi

15 Giugno 2026

Livorno Play Comics 2026: la magia del fumetto, del gioco e della musica pop approda in Fortezza Vecchia

Livorno 15 giugno 2026 Livorno Play Comics 2026: la magia del fumetto, del gioco e della musica pop approda in Fortezza Vecchia

Sabato 20 e domenica 21 giugno, la storica cornice livornese si trasforma nel quartier generale della cultura nerd e pop. Tra mattoncini LEGO, duelli con spade laser, tornei di retrogaming, grandi show musicali e l’attesa gara cosplay, spicca l’imperdibile appuntamento di sabato con il magico Winx Cosplay Show.

Sabato 20 e domenica 21 giugno, la splendida e suggestiva cornice della Fortezza Vecchia di Livorno aprirà le sue porte a Livorno Play Comics, l’evento dell’anno dedicato agli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay e cultura pop. Due giorni ricchi di attività, spettacoli e aree tematiche pensate per far sognare grandi e piccini, dalle prime ore del mattino fino a tarda notte.

Le Attività Continuative e l’Area LEGO

Per tutta la durata della manifestazione, gli spazi storici della Fortezza prenderanno vita con attività aperte tutto il giorno:

Area LEGO: Un intero spazio dedicato ai mattoncini più famosi del mondo, aperto dalle 10:30 alle 19:00 per la gioia di collezionisti e bambini.

Giochi da Tavolo (Area “La Quadratura”): Uno spazio al coperto e riservato agli amanti dei board games, animato dall’associazione ludica “La Ruzzoteca” .

Retrogames (Area “I Sotterranei”): Un vero e proprio tuffo nel passato con “L’antro del Riccio” di Luca Nox, dove riscoprire e giocare con i mitici videogiochi degli anni ’80 e ’90.

Il Programma dell’Evento

La Mattina: Spazio alla Forza e alla Fantascienza

Domenica 21 giugno Ore 10:30 – “Che la Forza sia con te… Star Wars in Fortezza” (Area “I Sotterranei”): A cura di EM PISA. Per tutto il giorno, l’area della Quadratura si trasformerà in una vera e propria base in stile Star Wars. I visitatori avranno l’incredibile opportunità di incontrare i personaggi più amati della saga cinematografica e di imparare i segreti dei combattimenti con la spada laser.

Il Pomeriggio: Pirati, Cosplay e l’Incanto delle Winx

Sabato 20 giugno Raduno Haikyuu; Vi aspettiamo per giochi, quiz e attivita’ per coltivare la passione della pallavolo giapponese. Il raduno e’ a cura di Neoskun(Ig). Tutte le info sulla pagina instagram dell’evento haikyuuvent

Domenica 21 giugno Ore 14:00 – Raduno One Piece: “I Re dei Pirati – Capitano si salpa!” (Area “I Sotterranei”): Il tesoro più grande del mondo non è a Raftel, ma a Livorno! Un raduno epico per tutti i fan dell’opera di Eiichiro Oda: siete pronti a dimostrare di avere l’Haki dei Re?

Domenica 21 giugno Ore 16:30 – “Cosplay Fantastici e Dove Trovarli” (Area Palco): L’attesissima gara cosplay entra nel vivo. Condotta e animata da Serena Martinelli e Leonardo Ghelarducci , la competizione vedrà sfilare i costumi più spettacolari con ricchi premi in palio e tanto divertimento.

Domenica 21 giugno Ore 18:00 – Cristina D’Avena Tribute Show con Sonia Sox (Area Palco): Tutti sotto il palco a cantare a squarciagola! La bravissima Sonia Sox regalerà al pubblico un emozionante tributo alla regina assoluta delle sigle dei cartoni animati.

Domenica 21 giugno Ore 19:30 – Premiazione Contest Cosplay (Area Palco): Subito dopo la musica, il momento più solenne per i cosplayer, con la proclamazione ufficiale dei vincitori della gara pomeridiana.

La Sera: Grandi Show Musicali sotto le Stelle

EVENTO SPECIALE (Sabato 20 Giugno) – Winx Cosplay Show (Area Palco): Tra i momenti più attesi del weekend, un appuntamento imperdibile tinto di magia. Le leggendarie fatine di Alfea prenderanno vita sul palco principale in uno show cosplay straordinario che farà sognare i fan di tutte le generazioni. Un’esplosione di colori, ali scintillanti e coreografie per celebrare uno dei franchise più amati al mondo.

Domenica 21 giugno Ore 20:30 – Cinemagic Show (Area Palco): Un viaggio emozionante e nostalgico tra le colonne sonore della nostra vita e le sigle del cuore, interpretate dalle straordinarie voci di Valerio Simonelli e Valentina Caturelli .

Domenica 21 giugno Ore 21:30 – Cartonika – Cartoon Cover Band (Area Palco): Il gran finale musicale è affidato a una band d’eccezione guidata da una carismatica frontman in perfetto stile Sailor Moon. Dai “robottoni” vecchio stile fino alle sigle dei giorni nostri, un concerto unico per ballare e cantare insieme.

Ore 23:00 – Conclusione della Manifestazione (Area Palco): I saluti finali sul palco principale, i ringraziamenti e il definitivo arrivederci alla prossima, attesissima edizione.

Contatti per la Stampa e Informazioni:

Evento: Livorno Play Comics

Dove: Fortezza Vecchia, Livorno (LI)

Quando: Sabato 20 e Domenica 21 Giugno

Orari: Apertura aree dalle ore 10:30

Biglietti fiera in prevendita su eventbrite

Biglietto intero 8 euro

Biglietto ridotto cosplay 5 euro

Under 10 gratis

https://www.eventbrite.it/e/livorno-play-comics-tickets-1986052130385

Email/Sito Web: www.playcomics.it

Livorno Play Comics 2026: la magia del fumetto, del gioco e della musica pop approda in Fortezza Vecchia