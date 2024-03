Home

12 Marzo 2024

Livorno Porto Pulito, impegno internazionale contro l’Invasione delle crociere

Livorno 12 marzo 2024 – Livorno Porto Pulito, impegno internazionale contro l’Invasione delle crociere

L’Associazione Livorno Porto Pulito ha preso parte attiva al meeting internazionale tenutosi a Marsiglia; un evento che ha visto la partecipazione di diciassette comitati provenienti da tutta Europa.

L’obiettivo principale del summit è stato quello di contrastare l’invasione delle crociere nei porti e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle implicazioni ambientali e economiche di questo settore.

Livorno, che nel 2024 vedrà l’arrivo di altre 100 grandi navi, si trova al centro di questa discussione. “Nonostante una narrazione provinciale ed interessata cerchi di dipingere le crociere come benefiche per l’economia locale”, l’Associazione Livorno Porto Pulito e gli altri comitati presenti a Marsiglia mettono in evidenza i danni ambientali causati da queste imbarcazioni, tra cui inquinamento dell’aria e del mare, spreco di energia e di acqua potabile.

“Una delle false soluzioni proposte, come sottolineato da un esperto durante il meeting (riporta Associazione Livorno Porto Pulito); è l’utilizzo degli scrubber per “pulire” i gas di scarico delle navi. Tuttavia, questi dispositivi spesso scaricano sostanze altamente inquinanti in mare, contribuendo ulteriormente al degrado dell’ambiente marino. Inoltre, l’uso di gas naturale liquefatto (GNL) viene denunciato come un’altra falsa soluzione, poiché ha un impatto negativo sull’ambiente pari a quello dell’olio combustibile”.

La lotta contro le crociere non è solo una questione locale, ma un movimento che coinvolge attivisti provenienti da tutta Europa. L’obiettivo comune è quello di impedire l’apertura di terminal per i traghetti turistici e porre fine all’inquinante commercio crocieristico nel continente.

L’Associazione Marsigliese Stop Croisières ha avviato l’incontro, che ha visto la partecipazione di manifestanti anti-crociera determinati a fare pressione sulle autorità competenti e sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni causati da questo settore.

In un momento in cui la consapevolezza ambientale è sempre più alta, l’impegno dell’Associazione Livorno Porto Pulito e degli altri comitati europei è fondamentale per proteggere i nostri mari e le nostre città dall’inquinamento eccessivo causato dalle crociere.

