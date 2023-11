Home

30 Novembre 2023

Livorno 30 novembre 2023 – Livorno premiata al Forum nazionale di Polizia Locale

Si è tenuta a Bergamo, nell’ambito del Forum nazionale di Polizia Locale, la premiazione del Comando di Livorno per le migliori attività istituzionali di rilievo.

Il Comando livornese è stato premiato per una operazione del marzo 2023 che ha portato al sequestro di un machete e di oltre un chilogrammo di sostanze stupefacenti nell’ ambito di un intervento di liberazione del patrimonio pubblico comunale.

Il soggetto che si trovava all interno è stato denunciato per possesso abusivo di arma e detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per furto di energia elettrica, avendo operato anche un attacco abusivo all impianto condominiale nel corso dell occupazione dell immobile.

A ricevere l’ encomio, oltre al Comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan, l’Ispettore Fabio Calvelli che aveva coordinato l’operazione.

Grande soddisfazione espressa dalla Comandante Annalisa Maritan per il riconoscimento ricevuto: “L’attestato di benemerenza ricevuto va a tutto il personale del Comando che ogni giorno con dedizione lavora al servizio della nostra città “.

