16 Dicembre 2023

Livorno, presso il circolo Arci di Salviano la “Casa dei rider”. Bellandi: “Passo importante a sostegno di questi lavoratori”

Livorno 16 dicembre 2023 – Livorno, presso il circolo Arci di Salviano la "Casa dei rider". Bellandi: "Passo importante a sostegno di questi lavoratori"

Presso il circolo Arci P.Carli di Salviano sarà allestita la “Casa dei rider”, ossia; uno spazio climatizzato a disposizione dei lavoratori dove fermarsi per mangiare e bere qualcosa, riunirsi, discutere o semplicemente rilassarsi per un po’ e ricaricare il cellulare.

Lo spazio sarà a disposizione dei rider per due volte alla settimana (martedì e giovedì), dalle 10.30 fino alle 19.30

Il progetto – che diventerà operativo nei primi giorni del 2024 – è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso la sede Cgil di Livorno a cui hanno partecipato Filippo Bellandi (coordinatore regionale Nidil-Cgil Toscana e componente della segreteria Cgil provincia di Livorno) e Alessio Simoncini (presidente territoriale Arci).

Il progetto “Casa dei rider” nasce a seguito di un lungo confronto tra Cgil e amministrazione comunale. L’obiettivo comune è infatti quello di poter trovare alcune soluzioni per iniziare a migliorare le condizioni di lavoro di questa particolare tipologia di lavoratori.

“Ringraziamo Arci e il circolo P.Carli – dichiara Bellandi – per la disponibilità e la sensibilità dimostrata per rendere possibile la realizzazione di questo progetto. Per migliorare le condizioni di lavoro dei rider servirà ancora un duro e lungo lavoro: progetti come quello presentato stamani rappresentano però un primo passo importante a tutela dei diritti e della dignità di questi lavoratori. Cgil e Nidil-Cgil continueranno a lottare al fianco dei lavoratori per assicurar loro condizioni lavorative sempre migliori”.

“Come Arci – ha dichiarato Simoncini – siamo felici di poter fornire un aiuto concreto ai bisogni dei lavoratori. Il progetto presentato oggi rappresenta un esperimento: l’auspicio è che possano nascere iniziative simili anche in altri circoli. Ringraziamo a tal proposito il segretario del circolo Arci P.Carli di Salviano Fabio Altini per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati fin da subito”.

Bellandi conclude ricordando la campagna lanciata a livello nazionale in questi giorni dal Nidil-Cgil a sostegno dei rider: “Il regalo più bello – recita il manifesto – un vero contratto! Paghe dignitose, salute e sicurezza, tempi di attesa pagati, trasparenza dell’algoritmo”.

