Livorno: Problemi in casa, ma il pareggio è un respiro

5 Novembre 2023

Il Gavorrano F. ha reso difficile la vita ai giocatori amaranto e ha reclamato un fallo di mano in area da parte di Savshak. Il Livorno sta attraversando un periodo di grande sofferenza, soprattutto quando gioca in casa, e sembra lontano dall’essere una squadra che punta in alto. Dopo due sconfitte consecutive, hanno ottenuto solo un pareggio oggi, che sicuramente non soddisferà i tifosi amaranto. Tuttavia, hanno evitato la beffa di una nuova sconfitta grazie a Cori, che ha sfruttato un errore dal dischetto per insaccare il pallone in rete.

In classifica, le altre squadre continuano a guadagnare punti, mentre la squadra di Favarin sta procedendo a piccoli passi e sta sprecando le opportunità nei match casalinghi, con solo una vittoria, due pareggi e due sconfitte, a differenza delle quattro vittorie in trasferta su quattro partite. È chiaro che è necessaria una svolta prima che sia troppo tardi.

Al minuto 17, gli amaranto hanno reclamato un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area di Ceccanti, ma l’arbitro ha ritenuto la situazione regolare. Anche gli ospiti hanno dovuto apportare una sostituzione forzata al 30′ a causa di problemi fisici, con la sostituzione di Modic per Origlio.

Al minuto 35, c’è stata un’ottima occasione per Mutton su un lancio di Luci, ma l’attaccante amaranto ha deviato incredibilmente fuori bersaglio nonostante si trovasse in una posizione favorevole. Al minuto 53, il Gavorrano Follonica ha creato una lunga azione senza riuscire a concludere.

Al 69′, Giordani ha eseguito una spettacolare rovesciata che è uscita di poco a lato. Al minuto 79, il Gavorrano Follonica ha preso il vantaggio con un bellissimo gol di Pino in rovesciata, battendo Biagini.

Poi, all’81’, Dierna ha trattenuto in modo evidente L. Henrique in area, causando un calcio di rigore e ricevendo il secondo cartellino giallo. Cori ha calciato centralmente dal dischetto, ma il portiere ha respinto il tiro.

Tuttavia, Cori è stato il più lesto a reagire e ha insaccato il rimbalzo nonostante le proteste dei giocatori avversari per un presunto fallo sul portiere. Nel minuto 95, c’è stata una grande confusione in area del Follonica, ma il portiere ha bloccato il pallone.

LIVORNO – GAVORRANO FOLLONICA 1-1

LIVORNO (4-3-2-1):

Biagini; Fancelli (88″ Menga), Ronchi, Bassini,

Brisciani (11’ Savshak); Bellini, Luci, Nardi; Giordani (77’ L. Henrique),

Mutton (60° Sabattini); Cori. 4 disp: Albieri, Palma, Ferraro, Brenna,

Kosigi.

FOLLONICA GAVORRANO (4-4-2):

Filippis; Ceccanti (85″ Brunetta),

Ampollini, Dierna, Botrini; Grifoni (71 Souare), Modic (30° Origlio), Pignat,

Masini (61 Barlettani); Regoli, Marcheggiani (71’ Pino). 4 disp: Bianchi,

Dagata, Mezzasoma, Bellini. ARBITRO: Mattina di Palermo. RETI: 79 Pino, 81’ Cori,

NOTE: Ammoniti: Bassini (48’), Diema (65″), Pino (92°), Luci (93″).

Recuperi: 2’+5’

