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Livorno, procede il restyling della Darsena Vecchia

Cronaca

9 Aprile 2026

Livorno, procede il restyling della Darsena Vecchia

Livorno 9 aprile 2026 Livorno, procede il restyling della Darsena Vecchia

Prende gradualmente forma il nuovo look del settore della vendita del pescato nella Darsena Vecchia del Porto di Livorno.

Proseguono nel rispetto del cronoprogramma predisposto in fase di progettazione i lavori affidati a novembre dall’AdSP alla Carbone Costruzioni e consistenti nella realizzazione di una nuova passeggiata illuminata che partendo dalla Fortezza Medicea costeggia la darsena fino a rendere accessibile l’antico Molo del Pennello.

Nell’area degli Scali Cialdini, la prima area oggetto di intervento, la ditta sta procedendo con il completamento della pensilina attraverso lo svolgimento delle lavorazioni previste: che prevedono le installazioni della lamiera graffata di copertura, dei pannelli fotovoltaici in copertura e degli elementi in fibra di legno per il rivestimento della pensilina.

Per quanto riguarda le aree della Darsena Vecchia, sono state installate le due pensiline in acciaio zincato e sono in corso le lavorazioni relative alla pavimentazione della banchina e delle isole di marciapiede. La realizzazione procede da nord (lato Fortezza Vecchia) verso sud (lato Ponte dei Francesi).

A seguito di queste lavorazioni, la ditta procederà con il completamento delle due pensiline in acciaio con una soluzione analoga a quella prevista per gli Scali Cialdini.

Con l’esecuzione dei lavori, l’AdSP ha reso lineare la prospettiva visuale della Darsena Vecchia, anche disponendo lo spostamento della Messa In Sicurezza Operativa esistente, il box blu con le gigantografie di Livorno, che contiene un impianto di depurazione e che si trovava all’altezza del pennello.

La qualità degli arredi conseguente all’esecuzione dei lavori comporterà l’esigenza di disciplinare adeguatamente l’uso degli spazi al fine di garantire la compatibilità tra la fruizione pubblica degli stessi e le attività di pesca.