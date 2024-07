Home

2 Luglio 2024

Livorno 2 giugno 2024 – Livorno protagonista su Bell’Italia con 16 Pagine nel numero di luglio

La città di Livorno si guadagna un posto di rilievo sulla rinomata rivista “Bell’Italia”. Il numero di luglio del principale mensile dedicato al turismo e alle bellezze del nostro paese dedica ben 16 pagine interamente a Livorno, mettendo in luce le sue meraviglie e peculiarità.

Ad annunciarlo con orgoglio è il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha mostrato alcune delle splendide immagini presenti nell’articolo, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento per la città. “Bell’Italia è il principale mensile dedicato al turismo e alle bellezze del nostro paese e nel numero uscito in questi giorni ha scelto la nostra città per un reportage unico e suggestivo,” ha commentato il Sindaco.

Questa visibilità su una piattaforma così prestigiosa rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di comunicazione e promozione turistica di Livorno. Attraverso l’uso di diversi canali mediatici, la città sta diventando sempre più un punto di riferimento per i turisti, testimoniato anche dai numeri in crescita delle presenze turistiche. Tra il 2019 e il 2023, infatti, Livorno ha registrato un incremento del 38% nelle presenze, un risultato che conferma l’efficacia delle iniziative messe in atto.

Il reportage su “Bell’Italia” non solo celebra la bellezza di Livorno, ma contribuisce a consolidarne la reputazione come destinazione turistica di primo piano. Le immagini e le storie raccontate nel mensile offrono ai lettori un’immersione nelle atmosfere uniche della città, invitandoli a scoprire di persona le sue attrazioni.

Con questa prestigiosa vetrina, Livorno continua a rafforzare la sua presenza nel panorama turistico nazionale e internazionale, promettendo ulteriori successi e riconoscimenti nel futuro prossimo.

