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Livorno pubblica, sociale e verde: PD organizza incontro pubblico sul piano operativo comunale

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23 Marzo 2026

Livorno pubblica, sociale e verde: PD organizza incontro pubblico sul piano operativo comunale

Livorno 23 marzo 2026 Livorno pubblica, sociale e verde: PD organizza incontro pubblico sul piano operativo comunale

Mercoledì 25 marzo alle ore 21:15, presso il Circolo ARCI S. Pizzi in Via della Gherardesca 30 a Livorno, si terrà un incontro pubblico dal titolo ‘Livorno pubblica, sociale e verde: una città a prova di futuro’ promosso dal Partito Democratico – Circolo PD Ardenza La Rosa e Unione Comunale di Livorno: interverranno Silvia Viviani, Assessora all’Urbanistica del Comune di Livorno, e Alberto Brilli, Segretario dell’Unione Comunale PD Livorno, mentre il coordinamento sarà affidato a Simone Maltinti, Segretario del Circolo PD Ardenza La Rosa.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di illustrare e approfondire il Piano Operativo Comunale, uno strumento centrale della pianificazione urbanistica che guiderà lo sviluppo della città nei prossimi anni, delineando scelte strategiche in materia di trasformazioni urbane, servizi e tutela del territorio.

Il Piano Operativo del Comune di Livorno è stato approvato con delibera C.C. n. 146 del 28 Luglio 2025 e ha acquisito efficacia il 15 novembre 2025.

Questo rappresenta il principale strumento attuativo del Piano Strutturale e definisce nel dettaglio gli interventi sul territorio, con particolare attenzione alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità ambientale ed il verde pubblico, al rafforzamento degli spazi pubblici e alla qualità della vita dei cittadini.



L’incontro è aperto a tutti gli interessati.