Livorno, pubblicate le date delle prove scritte dei concorsi per Informatico e Amministrativo

14 Febbraio 2026

Sono state pubblicate nel Portale unico del reclutamento della Funzione Pubblica InPA le convocazioni alle prove scritte di due concorsi pubblici indetti dal Comune di Livorno per i quali i termini di presentazione delle domande sono scaduti il 16 gennaio. Si tratta della selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n°1 unità profilo “Informatico”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (disponibile al link https://short.do/2Fqd-w) e di n.1 unità profilo “Amministrativo”, Area degli Istruttori (disponibile al link https://short.do/uy2ygE).

Le prove si svolgeranno rispettivamente il 3 marzo 2026 (profilo Informatico) e l’11 marzo 2026 (profilo Amministrativo), entrambe in modalità online da remoto. Si specifica che i candidati dovranno accedere all’area riservata del Portale InPa tramite le credenziali SPID, CIE e CNS, almeno tre giorni prima della prova per consultare le istruzioni e verificare la regolarità della postazione e l’adeguatezza della dotazione tecnica.

Dopo le 658 assunzioni realizzate dall’inizio del primo mandato Salvetti, con queste selezioni riparte la stagione concorsuale dell’Amministrazione. “Si tratta – commenta l’assessora al Personale Viola Ferroni – di una prima prova concorsuale rispetto ad una programmazione che vede l’Amministrazione impegnata a dotarsi di graduatorie proprie per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di personale in tutti i profili e in tutte le Aree. La volontà dell’Amministrazione continua, infatti, ad essere quella di sfruttare ogni spazio assuntivo che gli stringenti vincoli della normativa nazionale ci impone. L’auspicio è che il Governo possa rivedere questi vincoli magari introducendo parametri diversi che tengano in debita considerazione anche le diverse modalità di gestione dei servizi adottate da parte dei vari Enti e che ci garantisca risorse adeguate”.

