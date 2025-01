Home

Cronaca

Livorno punta sui giovani con Doti Emergenti: nuove opportunità per i giovani disoccupati

Cronaca

17 Gennaio 2025

Livorno punta sui giovani con Doti Emergenti: nuove opportunità per i giovani disoccupati

Livorno 17 gennaio 2025 Livorno punta sui giovani con Doti Emergenti: nuove opportunità per i giovani disoccupati

DE – Doti Emergenti è uno dei trentaquattro progetti formativi vincitori dell’avviso Talenti in azione lanciato alcuni mesi fa dalla Regione Toscana per attivare percorsi dedicati a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 34 anni disoccupati o inattivi.

Il progetto vede coinvolte varie realtà cittadine con l’obiettivo di formare figure professionali in ambito turistico attraverso percorsi formali, non formali e personalizzati. Il partenariato, volutamente diversificato, comprende l’Impresa sociale CORALI in qualità di capofila, il Comune di Livorno, la Fondazione LEM, Arciragazzi, CIOFS, Orto degli Ananassi Aps, Zaki Srl e Daxolab Srl.

Ogni attività è aperta ad un massimo di 12 partecipanti che riceveranno un’indennità di frequenza fino a un massimo di 250 euro. I soggetti selezionati per un determinato percorso potranno partecipare anche ad altri di proprio interesse.

Ciascun percorso è stato concepito per fornire agli allievi le conoscenze e le abilità necessarie per operare con successo nei diversi ambiti del turismo, con particolare attenzione a prodotti turistici strategici per il territorio. Da qui il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel settore. Sono stati i giovani stessi, attraverso il “Tavolo delle Politiche Giovanili del Comune di Livorno”, ad aiutare a scegliere quali percorsi progettare, basandosi sulle loro esigenze e su quelle della città.

Il progetto DE – Doti Emergenti prevede tre tipologie di azione:

“Sviluppa i tuoi talenti”: percorsi formativi formali finalizzati a fornire conoscenze generali sul tessuto socioeconomico del territorio con il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti. In questo contesto sono previsti 8 Corsi di formazione della durata di 80/100 ore ciascuno. Marketing turistico – Strategie di marketing turistico, creazione di piani di marketing, creazione di contenuti, utilizzo degli strumenti digitali per la promozione turistica.

– Blogger turistico e storytelling – Scrittura creativa, fotografia, video editing, SEO, social media.

– Cucina tipica livornese – Storia della cucina livornese, ricette tradizionali, tecniche di cottura, abbinamento dei vini, allestimento di buffet e banchetti.

– Prodotti da forno livornesi – Storia della pasticceria livornese, ricette tradizionali: schiacciata di Pasqua, frati, sportellina, torta di ceci e pizza in teglia, tecniche di pasticceria.

– Accoglienza Turistica – Tecniche di accoglienza, gestione delle relazioni con i clienti, informazioni turistiche sul territorio, utilizzo dei sistemi di prenotazione online.

– Progettazione Eventi – Pianificazione e organizzazione di eventi, scelta della location, gestione dei fornitori, promozione dell’evento.

– Gestione d’impresa per Home Restaurant – Creazione di un business plan, gestione delle prenotazioni, promozione dell’attività, normativa igienico-sanitaria.

– Gestione d’Impresa per B&B – Creazione di un business plan, gestione delle prenotazioni, promozione dell’attività, normativa alberghiera.



“Esercita i tuoi talenti”: attività formative non formali con metodologie didattiche innovative e diversificate e il rilascio di un attestato di frequenza. Sono previste 15 Esperienze formative della durata di 50 ore ciascuna.

– 3 Laboratori teatrali – Sviluppare capacità comunicative, gestire le emozioni, lavorare in squadra, sviluppo di creatività e pensiero critico.

– 3 Laboratori dei feedback – Migliorare la capacità di dare e ricevere feedback costruttivi, sviluppare l’autoconsapevolezza e la capacità di lavorare in team.

– 2 Elevator Camp – Sviluppare la capacità di comunicare in modo efficace e conciso, presentare un’idea in modo convincente, gestire lo stress.

– 3 Hackathon – Sviluppare la capacità di lavorare in team, risolvere problemi in modo creativo.

– 3 Barcamp – Promuovere la partecipazione attiva, lo scambio di idee e la condivisione di conoscenze.

– Attività di Impresa Formativa Simulata – I partecipanti lavoreranno insieme per sviluppare un’idea imprenditoriale e creare un business plan.

Completano questa sezione 2 Visite Aziendali di quattro ore ciascuna e 2 Seminari anch’essi di quattro ore.



“Accompagna i tuoi talenti”: percorsi individualizzati di tutoraggio finalizzati a sostenere i giovani dal punto di vista motivazionale e indirizzarli verso le opportunità di inserimento lavorativo e formativo. Questa tipologia di azione prevede 6 Iter individualizzati della durata di 30 ore ciascuno.

– Ogni percorso è suddiviso in due fasi. La prima, di Life coaching, è quella in cui i giovani svilupperanno il proprio bilancio di competenze con orientatori esperti che aiuteranno a far emergere punti di forza e di debolezza, desideri e aspettative, sfere d’interesse e di miglioramento per sviluppare personali percorsi di vita e professionali. La seconda fase è quella di Mentoring in cui i giovani, affiancati da un esperto, si confronteranno in un percorso di consapevolezza delle proprie capacità in ottica di autoimprenditoria e/o di “matching” con le aziende.

Alla presentazione dell’evento hanno partecipato il sindaco Luca Salvetti, gli assessori Michele Magnani e Rocco Garufo, il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti e Benedetta Moschini per Corali.

“Siamo alla presentazione di questo bel progetto che mette insieme due esigenze fondamentali – sono state le parole del Sindaco che ha aperto la presentazione – i due elementi sono la crescita della proposta turistica e del sistema di accoglienza della città di Livorno e il coinvolgimento dei giovani in questioni che stanno tra la preparazione scolastica, il mondo del lavoro e le esigenze della nostra città di fare qualcosa di nuovo e di diverso. Questo progetto è un altro piccolo grande tassello che mettiamo nel nostro puzzle di marketing turistico e di una nuova modalità di approccio al mondo giovanile”.

L’assessore alle Politiche Giovanili e Formazione Michele Magnani ha aggiunto :“Questo progetto ha un grande valore, soprattutto perché focalizza l’attenzione sui giovani tra i 18 e i 34 anni inattivi e disoccupati. Sappiamo che nella nostra città, sulla base dei dati del 2023 dell’Irpet, più del 17% dei ragazzi in questa fascia sono inattivi o disoccupati. Da un lato quindi si va a rispondere ad una esigenza impellente, e dall’altro si risponde cogliendo le occasioni che si presentano, come quelle legate alla crescita turistica”.

“Oggi presentiamo un progetto che si configura come un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato” ha dichiarato l’assessore Garufo. “Questo progetto nasce dal fatto che negli ultimi anni Livorno ha mostrato dinamismo e crescita nel settore del turismo. Sono aumentate le presenze dei turisti e dei croceristi e questo ci ha indotto a cercare di pianificare un percorso di crescita, sia della qualità, sia della quantità di questo settore. Lo abbiamo fatto pensando ad un piano di marketing di sviluppo turistico. Alcune realtà presenti in città hanno letto il piano e hanno visto in questo delle opportunità formative con sbocchi di lavoro per i giovani”.

Adriano Tramonti ha spiegato come si è giunti a capire la richiesta formativa ed ha annunciato che il prossimo obiettivo è di formare anche chi già lavora soprattutto in ambito turistico.

Benedetta Moschini ha illustrato il progetto formativo che comprende percorsi di gruppo e personalizzati.



A partire da oggi è possibile iscriversi al primo corso di formazione in Marketing turistico e al primo Hakaton per sviluppare capacità di lavoro in team e di problem solving creativi.

PER PRESENTARE DOMANDA E PER INFORMAZIONI:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 9.00 – 13.00 / 15.30 – 17.30

VIA PIERONI 26, LIVORNO, PIANO 2°

TEL: 0586.219590

MAIL: info@coraliformazione.it

Livorno punta sui giovani con Doti Emergenti: nuove opportunità per i giovani disoccupati