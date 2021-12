Home

Cronaca

Livorno, qualità della vita -11 posizioni. Pensionati più ricchi dei lavoratori, criminalità alta. Bene tempo libero e cultura

Cronaca

13 Dicembre 2021

Livorno, qualità della vita -11 posizioni. Pensionati più ricchi dei lavoratori, criminalità alta. Bene tempo libero e cultura

I dati pubblicati dal Sole 24 ore

Livorno 13 dicembre 2021 – Qualità della vita -11 posizioni. Secondo gli indicatori 2021 pubblicati dal Sole 24ore Livorno perde 11 posizioni rispetto all’anno precedente collocandosi al 55° posto in Italia

Livorno è la città del tempo libero e della cultura, la criminalità è in aumento, le nascite vanno male e i pensionati sono più ricchi dei lavoratori

INDICATORI DELLA RICCHEZZA

Gli indicatori della ricchezza e dei consumi indicano una perdita di 16 posizioni nella classifica nazionale

Tra gli indicatori della ricchezza i livornesi spendono per l’acquisto di beni durevoli 2.509 euro all’anno, di poco sopra la media nazionale

Per quanto riguarda i depositi bancari delle famiglie consumatrici – In euro pro capite Livorno è al 69° con un risparmio di 17.329, 1.300 euro circa più basso della media nazionale

Canoni medi di locazione per appartamenti di 100 mq in zona semicentrale nei capoluoghi – In euro al mese ci colloca nella65^ posizione con un canone poco superiore alla media nazionale

Male lo spazio abitativo In mq (superficie media in base ai componenti medi delle famiglie). Livorno è alla 94esima posizione con 12 punti in percentuale sotto la media nazionale

Popolazione con finanziamenti attivi In percentuale sul totale dei maggiorenni residenti siamo in posizione 1, i Debiti – Esposizione media residua dei livornesi sono di 37.260 euro contro 32.165 della media nazionale

Il 16,3% dei livornesi è beneficiario di reddito di cittadinanza, la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti – In euro è 19.237 (19.523 la media nazionale) mentre il reddito medio da pensione di vecchiaia In euro all’anno è di 21.854, ben 2600 euro sopra la media nazionale. Un pensionato è più ricco di un lavoratore

INDICATORI AFFARI E LAVORO

Gli indicatori degli affari e del lavoro sono i peggiori in assoluto a livello di numeri, Livorno perde 22 posizioni rispetto all’anno precedente

Il tasso di occupazione In % (20-64 anni) è 66,8% (62,8 media nazionale)

Giovani Neet che non lavorano e non studiano – In % (15-29 anni) 18,4%

Nuove imprese iscritte Ogni 100 imprese registrate 27 contro 104 Imprese cessate (ogni 100 imprese registrate)

Start up innovative ogni mille società di capitale posiziona Livorno al 71° posto

Numero di ore Cig autorizzate. Ore medie per impresa registrata (Cig ordinaria a impiegati e operai) sono 121,2 contro le 135,7 della media nazionale

Quota di export sul Pil: Rapporto % tra esportazioni di beni verso l’estero e valore aggiunto colloca Livorno al 65° con una percentuale del 19,5%, circa 10 punti più bassi della media nazionale ( 29,3%)

Maglia nera per quanto riguarda gli Infortuni sul lavoro: Mortali e inabilità permanente – Tasso ogni 10.000 occupati colloca Livorno al 95° posto in classifica con un valore di 17,9 contro il 12,9 della media nazionale

INDICATORI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Livorno sale in classifica migliorando di 7 posizioni ma i dati non sono rassicuranti

Indice di criminalità, totale delitti denunciati ogni 100mila abitanti posiziona Livorno al 99° posto in italia con 3.882,1 reati denunciati contro i 2.831,8 della media nazionale

Furti in abitazione, le denunce ogni 100mila abitanti sono 226,4 contro 174,4 della media nazionale. Rapine, le denunce ogni 100mila abitanti sono 20,4 (22,1media nazionale)

Per quanto riguarda i reati legati agli stupefacenti le denunce ogni 100mila abitanti collocano Livorno al 73° posto con 62,7 contro il 53,9 della media nazionale

Per quanto riguarda le denunce per Riciclaggio e impiego di denaro Livorno è maglia nera collocandosi in posizione 104 con ben 8,4 denunce ogni 100mila abitanti mentre la media nazionale è 2,7

Truffe e frodi informatiche, le denunce ogni 100mila abitanti sono 306,7 mentre le denunce ogni 100mila abitanti per delitti informatici sono 36,3

Estorsioni, le denunce ogni 100mila abitanti sono 16,8 e collocano Livorno in 80 posizione

Mortalità per incidenti stradali, tasso standardizzato per 10.000 residenti (15-34 anni) è 1,2 contro la media dello 0,5 e ci colloca in posizione 100

Gli esposti per inquinamento acustico presentati dai cittadini nei comuni capoluogo ogni 100mila abitanti 18,4 e ci posizionano all’80° posto

Capacità di riscossione dei Comuni, rapporto % tra riscossioni in conto competenza e accertamenti ci colloca all’ 82° posto con una percentuale pari al 76,5% (79,4% media nazionale)

Indice di litigiosità:

Le cause civili iscritte ogni 100mila abitanti sono 3.005,8 e la quota delle cause pendenti ultratriennali In % sul totale delle cause pendenti 7,6% contro un 18,8% della media nazionale

DEMOGRAFIA E SOCIETA’

Livorno risale la classifica scalando 14 posizioni e attestandosi al 70° posto nazionale

SOTTOINDICATORE RANK VALORE MEDIA Speranza di vita alla nascita Numero medio di anni 33 82,5 82,0 Quoziente di natalità Nati vivi ogni mille abitanti 94 5,5 6,5 Saldo migratorio totale Differenza tra iscritti e cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza (escluse nascite e decessi) 25 1 -0,6 Indice di dipendenza anziani Abitanti di 65 anni e più ogni 100 residenti in età attiva (15-64 anni) 96 44,8 38,7 Acquisizioni di cittadinanza Numero ogni 100 residenti stranieri 58 2,5 2,8 Persone con almeno il diploma In % (25 – 64 anni) 42 65,1 61,8 Anni di studio Numero medio degli anni di studio della popolazione – Degli over 25 anni 30 10,7 10,4 Laureati e altri titoli terziari In % (25 – 39 anni) 59 25,2 26,6 Amministratori comunali under 40 In % sul totale 87 21,6 26,0 Casi Covid-19 Ogni mille abitanti 36 41,7 47,0 Medici specialisti Per 10mila abitanti 60 25,0 28,0 Medici di medicina generale Professionisti attivi ogni 10mila abitanti 34 9,4 9,0 Farmaci per depressione Consumo di pillole (unità minime farmacologiche) pro capite 99 26,7 18,9 Farmaci per malattie croniche Consumo di pillole (unità minime farmacologiche) pro capite 56 197,1 196,1 Emigrazione ospedaliera Dimissioni di residenti avvenute in altra regione (in %) 42 6,8 10,2

AMBIENTE E SERVIZI

Livorno guadagna 4 posizioni in classifica rispetto all’anno precedente posizionandosi al 17° posto. Male rispetto alla media nazionale:

la qualità dell’aria, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le piste ciclabili e la qualità della vita dei bambini. (tra i parametri: asili nido, aree giochi, pediatri, studenti per classe e scuole accessibili o con giardini e palestre)

Bene invece: la spesa sociale dei Comuni, l’affollamento delle carceri in %, il clima

SOTTOINDICATORE RANK VALORE MEDIA Raccolta differenziata In percentuale, nel comune capoluogo 48 0,7 0,6 Piste ciclabili Metri equivalenti ogni 100 abitanti, nel comune capoluogo 71 2,5 9,2 Offerta del trasporto pubblico Percorrenza (in km) delle vetture in rapporto alla popolazione, nel comune capoluogo 57 20 23,3 Tasso di motorizzazione Auto in circolazione ogni 100 abitanti, nel comune capoluogo 8 56,0 65,7 Qualità dell’aria Indice su dati Pm10, biossido di azoto e ozono, nel comune capoluogo 69 53 48,5 Affollamento negli istituti di pena In % 17 80,5 108,6 Farmacie Ogni 10mila abitanti 59 3,4 3,5 Energia elettrica da fonti rinnovabili Produzione lorda pro capite degli impianti fotovoltaici, in Kwh 75 285,0 507,8 Pos attivi Ogni mille abitanti 11 78,0 57,0 Spesa sociale dei Comuni In euro pro capite (per minori, disabili e anziani) 3 92 43,4 ICityRank Indice sulle smart city (su 36 indicatori tra cui: servizi online, wifi pubblico, open data, tecnologie di rete) 35 634 521,0 Indice del clima Indice su 10 parametri, tra cui: soleggiamento, ondate di calore, umidità, eventi estremi, piogge 5 0 0,0 Qualità della vita dei bambini Indice su 12 parametri, tra cui: asili nido, aree giochi, pediatri, studenti per classe e scuole accessibili o con giardini e palestre 71 376 416,9 Qualità della vita dei giovani Indice su 12 parametri, tra cui: aree sportive all’aperto, età media del primo figlio, concerti, discoteche, nunzialità 40 0 0,0 Qualità della vita degli anziani Indice su 12 parametri, tra cui: importo pensioni, assistenza domiciliare, infermieri, biblioteche, orti urbani 61 0 0,0

CULTURA E TEMPO LIBERO

Il risultato ottenuto quest’anno fa salire Livorno di 3 posizioni attestando la città al 10° posto in classifica

Male tra gli indicatori: le librerie e la banda ultra larga mentre ottimi risultati per ristoranti e agriturismi

SOTTOINDICATORE RANK VALORE MEDIA Librerie Ogni 100mila abitanti 82 5,8 7,7 Bar Ogni mille abitanti 25 3,3 2,9 Ristoranti Ogni mille abitanti (inclusa la ristorazione mobile) 3 6,2 3,9 Palestre, piscine, terme Ogni 10mila abitanti (inclusi i centri per il benessere) 55 1,6 1,7 Patrimonio museale Densità e rilevanza per 100 km2 26 1,3 2,0 Aziende agrituristiche Diffusione per 100 km2 3 29,1 8,5 Verde storico Densità per 100 m2 41 1,1 1,8 Offerta culturale Spettacoli ogni mille abitanti 20 29,1 21,7 Spesa dei Comuni per la cultura In euro pro capite per alcuni capitoli 28 8 6,6 Banda ultra larga (Fttc) Fibra fino a casa (fino a 1GB) – % copertura edifici 29 66,3 54,5 Banda ultra larga (Ftth) Fibra fino all’armadietto >=100 Mbit/s – % copertura edifici 68 13,9 23,5 Indice di lettura Diffusione media di quotidiani, mensili e settimanali – Copie ogni 100 abitanti 12 24,9 16,2 Formazione continua Popolazione 25-64 anni impegnata in attività di formazione permanente – In % 13 9,0 6,9 Indice di sportività Indice su 36 parametri, tra cui: atleti tesserati, enti sportivi, squadre, risultati, eventi e imprese per lo sport 10 1 0,8 Sport e Covid Indice degli effetti negativi sui campionati 73 -1,1 -1,0

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin