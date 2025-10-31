Livorno, quando anche l’alluvione diventa una risata: un ragazzo in kayak sul Viale Italia (Video)

Livorno 31 ottobre 2025 Livorno, quando anche l’alluvione diventa una risata: un ragazzo in kayak sul Viale Italia

Neanche l’acqua alta riesce a spegnere lo spirito goliardico dei livornesi. Nel pieno degli allagamenti che hanno interessato la città, un giovane ha deciso di affrontare a modo suo la situazione: pagaia alla mano e kayak blu, ha “navigato” lungo il Viale Italia trasformato per qualche ora in un canale veneziano.

Il video, diventato subito virale, racconta in pochi secondi tutta l’ironia e la leggerezza tipiche del carattere labronico: quella capacità unica di prendere la vita con filosofia, anche quando la pioggia fa danni e le strade diventano impraticabili.

Sotto un cielo grigio e tra onde di acqua piovana, il ragazzo scivola sorridendo sull’asfalto sommerso, tra lo stupore e le risate dei passanti affacciati ai marciapiedi. Una scena che, più di tante parole, mostra la Livorno che non si arrende mai: ironica, scanzonata, capace di trovare un motivo per ridere anche quando l’acqua arriva alle ginocchia.

Per molti, un gesto simbolico: “Solo a Livorno si può trasformare un’alluvione in uno spettacolo di spirito e ironia”, scrive un utente sui social.

E così, mentre le squadre di soccorso lavorano per riportare la normalità in città, la risata del ragazzo sul kayak ricorda a tutti che, anche nelle difficoltà, il cuore labronico resta sempre a galla.