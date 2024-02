Home

25 Febbraio 2024

Livorno 25 febbraio 2024 – Livorno-Querceta, le formazioni ufficiali

Lo stadio Armando Picchi è pronto a vibrare al ritmo del calcio, con il Livorno che accoglie sul suo terreno i versiliesi del Real Forte Querceta, guidati dall’ex Buglio. Le squadre si preparano per un confronto avvincente, con entrambe desiderose di ottenere i tre punti in palio.

Gli uomini di Fossati scendono in campo con l’obiettivo di continuare il trend positivo delle ultime uscite e avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. Non al massimo della forma, ma comunque in campo, il capitano Luci viene sostituito da Sabattini, che affianca Bellini e Nardi. Sulle corsie laterali, pronti a scatenare il proprio potenziale, Camara e Carcani, mentre in avanti il compito di far tremare le reti avversarie è affidato a Rossetti e Giordani. Brenna, appena recuperato, parte dalla panchina, pronto a dare il suo contributo quando necessario.

Le formazioni ufficiali sono:

Us Livorno (3-5-2):

Portiere: Facchetti

Difensori: Schiaroli, Tanasa, Savshak

Centrocampisti: Camara, Bellini, Sabattini, Nardi, Carcani

Attaccanti: Giordani, Rossetti



Real Forte Querceta (3-5-2):

Portiere: Gatti

Difensori: Tognarelli, Meucci, Masi

Centrocampisti: Giubbolini, Avdillari, Pecchia, Gemmi, Giuliani

Attaccanti: Pegollo, Flores Heatley



Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria. L’emozione e la tensione si fondono nel Picchi, mentre i tifosi si preparano a sostenere le proprie squadre del cuore in un match che promette scintille.

