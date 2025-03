Livorno, raccolta fondi per il centro estivo dedicato a persone adulte con disabilità: ‘Non possiamo permettere che scompaia’

“Il centro estivo è una risorsa preziosa per i nostri ragazzi e per tutta la comunità: non possiamo permettere che scompaia”.

I volontari di “Siamo InDiversi”, della commissione H della Caritas, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese del progetto, che offrirà attività estive per persone adulte con disabilità la prossima estate, a Livorno.

“Ogni mattina – raccontano – vari servizi di trasporto percorrono la città per raccogliere partecipanti, volontarie e volontari, garantendo a tutte e tutti la possibilità di prendere parte all’esperienza. Per chi ha disabilità motorie – proseguono – mettiamo a disposizione mezzi dedicati, così da assicurare un viaggio comodo e accessibile”.

“Noi – spiegano gli organizzatori – ci impegniamo costantemente nella raccolta di fondi per alleggerire l’onere economico, ma non è un compito facile. Tutti i costi del centro estivo sono a carico delle famiglie, che devono sostenere spese considerevoli per il trasporto, l’accesso agli stabilimenti balneari, i pasti e le attività, mentre i volontari e le volontarie partecipano a titolo gratuito: è il nostro modo per ringraziarli – proseguono – per il servizio che offrono”.

“Negli ultimi anni – continuano – la situazione è diventata sempre più complessa e questo ci ha già costretti a ridurre la durata del centro estivo da tre settimane a due. Se i costi continueranno a salire, rischiamo di non poter più garantire questa esperienza in futuro”.

La raccolta fondi per sostenere il progetto è arrivata a 3.400 euro. Sì può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/ sostieni-siamo-in-diversi