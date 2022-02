Home

Livorno: ragazza incinta respinta dal consultorio dell’ospedale, era senza residenza

9 Febbraio 2022

USB Livorno: "Senza residenza non puoi avere l'assistenza medica, domani presidio di fronte al Comune"

Da quando il Comune ha deciso di bloccare la concessione delle residenze non è solo il mercato nero a guadagnarci. I veri effetti ricadono direttamente sulle persone. – Dichiara il sindacato Usb Livorno che prosegue:

“In questo caso vorremmo parlare di una ragazza che risiede a Livorno ormai da 5 anni insieme al compagno e un figlio minorenne.

Ha lavorato per diverso tempo in una RSA e nonostante le difficoltà economiche è riuscita a tirare avanti in questi anni, crescendo il propri figlio a Livorno.

Bambino che frequenta le scuole ma non ha mai potuto avere un pediatra che lo seguisse.

Tutto ciò perchè vivendo in un alloggio definito “improprio” il Comune non ha mai voluto concedere neanche la cosidetta residenza fittizia.

Lunedì la ragazza si è presentata al consultotorio presso il padiglione 7 dell’Ospedale di Livorno dopo aver scoperto di essere incinta.

E’ stata allontanata e privata delle cure del caso perchè senza residenza.

Nonostante i numerosi interventi del nostro sindacato, per lei e per altre famiglie che si trovano nelle medesime condizioni, questa situazione non si sta sbloccando.

Domani alle 12 saremo di fronte al Comune per un presidio e conferenza stampa.

Non è accettabile che nella nostra città succedano cose del genere.

Amministrazione e Prefettura devono intervenire affnchè a tutti siano garantiti i diritti minimi sanciti dalla Costituzione .

Chi vive a Livorno da anni deve avere subito accesso alla residenza fittizia senza sè e senza ma”.

