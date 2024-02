Home

Livorno-Real Forte Querceta, dal vantaggio al pareggio ma sul finale rimedia Tanasa

25 Febbraio 2024

Livorno 25 febbraio 2024 – Livorno-Real Forte Querceta, dal vantaggio al pareggio ma sul finale rimedia Tanasa

La partita tra Livorno e Querceta è stata una vera battaglia sul campo, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. Il Livorno ha iniziato forte, cercando di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Al secondo minuto, Floro Heatley del Querceta ha tentato una testa che è finita di poco fuori, dando il via a una serie di azioni emozionanti.

Il Livorno ha risposto con Giordani al 6′, ma il suo tentativo è stato parato da Gatti. Tuttavia, è stato Rossetti a sbloccare il punteggio al 23′, sfruttando un bel passaggio di Giordani e battendo Gatti con un tiro preciso. Il primo gol amaranto è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti sugli spalti.

Il Querceta ha cercato di reagire e al 30′ il capitano Pegollo ha avuto un’occasione d’oro per pareggiare, ma il suo tentativo è finito largo. Il Livorno ha continuato a premere e al 38′ Giordani ha sfiorato il raddoppio con un colpo di testa che è uscito di poco sul fondo.

Nella ripresa, il Querceta ha mostrato più determinazione e al 68′ Heatley ha pareggiato i conti con un preciso colpo di testa su cross dalla sinistra. Il Livorno non si è arreso e al 85′ Tanasa ha riportato avanti la squadra con un tocco vincente in area di rigore, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la squadra.

Negli ultimi minuti, il Querceta ha cercato disperatamente il pareggio, ma i difensori del Livorno hanno respinto ogni tentativo avversario. Al triplice fischio finale, i tifosi del Livorno hanno esultato per una vittoria combattuta e meritata, che conferma la forza e la determinazione della squadra

LIVORNO – Real Forte Querceta 2-1

LIVORNO (3-5-2):

Facchetti; Schiaroli (65′ Brenna), Tanasa, Savshak; Camara (74′ Nizzoli), Bellini (65′ Likaxhiu), Sabattini (74′ Frati), Nardi, Carcani; Giordani, Rossetti (80′ Luis Henrique).

A disposizione: Albieri, Ronchi, Goffredi, Tenkorang.

All. Fossati

REAL FORTE QUERCETA (4-3-2-1):

Gatti; Meucci, Tognarelli, Masi, Giubbolini (89′ Scarpa); Pecchia (87′ Gabrielli), Gemmi (92′ Vietina), Giuliani (82′ Apolloni); Advillari (63′ Michelucci); Pegollo, Flores Heatley.

A disposizione: Luci, Maccabruni, Dal Pino, Lepri.

All.Buglio

ARBITRO: Guitaldi di Rimini

RETI: 23′ Rossetti, 69′ Flores Heatley, 87′ Tanasa.

NOTE: Amm.: Gemmi, Schiaroli, Meucci e Tognarelli

Livorno-Real Forte Querceta

