Livorno rende omaggio alla Croce Rossa: il Gazebo della Terrazza Mascagni si illumina di rosso

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra ogni anno l’8 maggio, la città di Livorno si unisce simbolicamente alle celebrazioni internazionali per onorare l’impegno umanitario dei volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Nella serata di giovedì 8 maggio, il suggestivo Gazebo della Terrazza Mascagni sarà illuminato di rosso, colore simbolo dell’organizzazione, in segno di riconoscenza verso il lavoro silenzioso ma fondamentale che milioni di operatori svolgono quotidianamente in tutto il mondo, spesso in contesti di emergenza, conflitto o grave disagio sociale.

Un omaggio visivo e simbolico che si affianca a un ulteriore gesto: sulla facciata del Palazzo Comunale sarà esposta la bandiera della Croce Rossa, a ribadire il legame della città con i valori di solidarietà, soccorso e umanità che l’organizzazione incarna da oltre 160 anni.

Con questa iniziativa, il Comune di Livorno intende esprimere gratitudine e riconoscimento verso i volontari locali e internazionali che ogni giorno si mettono al servizio degli altri, incarnando i principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità.