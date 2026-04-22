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Livorno Retrò arriva agli Hangar Creativi: un weekend tra vintage, artigianato e collezionismo

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22 Aprile 2026

Livorno Retrò arriva agli Hangar Creativi: un weekend tra vintage, artigianato e collezionismo

Livorno 22 aprile 2026 Livorno Retrò arriva agli Hangar Creativi: un weekend tra vintage, artigianato e collezionismo

Dopo aver fatto tappa nelle principali città dell’alta Toscana, Livorno Retrò – Vintage e Collezionismo EXPO approda finalmente nella città labronica, portando con sé un evento dedicato agli amanti del passato, della creatività e dell’artigianato di qualità. L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 aprile negli spazi degli Hangar Creativi, in via Carlo Meyer, location ormai simbolo di eventi culturali e innovativi.

La manifestazione si presenta come una grande mostra mercato, capace di attrarre espositori e artigiani provenienti da tutta Italia. Tra gli stand sarà possibile trovare un’ampia selezione di prodotti: abbigliamento vintage per uomo, donna e bambino, accessori, modernariato, oggettistica, antichità, giocattoli e idee regalo. Un viaggio tra stili e epoche diverse, dove ogni oggetto racconta una storia.

Non solo vintage, però. L’evento dedica ampio spazio anche all’artigianato, valorizzando il lavoro manuale e le creazioni uniche nate dalla tradizione e dalla passione. Un’occasione per scoprire il “fatto a mano” italiano e apprezzarne la qualità, spesso frutto di tecniche tramandate nel tempo.

Ad arricchire il programma ci saranno momenti di intrattenimento e spettacolo: sfilate a tema vintage, musica dal vivo ed esibizioni che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente per visitatori di tutte le età.

L’evento si svolgerà con orario continuato dalle 10 alle 19 e offrirà anche la possibilità di accedere gratuitamente grazie a un coupon scaricabile online. Un’opportunità in più per vivere un fine settimana all’insegna della creatività, tra pezzi unici e suggestioni del passato.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Aurea Eventi e si candida a diventare uno degli appuntamenti più attesi della primavera livornese.