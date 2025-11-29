Home

Cronaca

Aree pubbliche

Livorno riapre il passaggio del vecchio dazio doganale: inaugurata la ciclabile delle Mura Lorenesi

Aree pubbliche

29 Novembre 2025

Livorno riapre il passaggio del vecchio dazio doganale: inaugurata la ciclabile delle Mura Lorenesi

Livorno 29 novembre 2025 Livorno riapre il passaggio del vecchio dazio doganale: inaugurata la ciclabile delle Mura Lorenesi

Livorno inaugura il nuovo percorso ciclabile lungo le Mura Lorenesi: “Riaperto dopo decenni il passaggio del vecchio dazio doganale”

Una nuova ciclabile restituisce alla città uno dei suoi tratti più storici e suggestivi. È stato inaugurato oggi il nuovo percorso lungo il parco delle Mura Lorenesi, un collegamento verde che unisce mobilità sostenibile, recupero urbanistico e valorizzazione della memoria cittadina.

Ad annunciare con soddisfazione l’intervento è stato il sindaco Luca Salvetti, che ha dichiarato:

“Concludiamo la riqualificazione di un ampio spazio cittadino lungo le mura lorenesi tra San Marco e Fiorentina. Con la nuova ciclabile nel parco lungo gli antichi bastioni abbiamo riaperto, dopo decenni, il passaggio del vecchio dazio doganale. È un tassello importante di un progetto più ampio che vuole restituire continuità, accessibilità e bellezza a un’area di grande valore storico e urbano.”

Il nuovo percorso ciclabile: dove passa e come si collega alla rete esistente

Il nuovo tracciato parte da piazza Francesco Ferrucci, alla fine di via Garibaldi, dove si ricongiunge alla pista ciclopedonale proveniente da viale Ippolito Nievo. Da qui il percorso attraversa il lato nord del parco pubblico Villa Glori, toccando l’area verde a nord delle Mura Lorenesi, lungo via Mario Magnozzi, fino al cancellino di accesso al parco.

Il tragitto prosegue poi in via della Bastia, costeggiando gli antichi bastioni, fino a raggiungere piazza XI Maggio.

Un nuovo asse della mobilità sostenibile

La ciclabile appena inaugurata non sarà un tratto isolato: da piazza XI Maggio si collegherà al nuovo percorso in costruzione in via delle Cateratte, che rappresenta a sua volta l’anello di congiunzione con il tratto della Ciclovia Tirrenica in via Leonardo da Vinci e via Iacoponi.

Una volta completato, il nuovo asse garantirà alla Ciclovia Tirrenica un collegamento diretto non solo con il lungomare, ma anche con l’importante rete ciclabile interna che ha uno dei suoi punti cardine proprio in viale Ippolito Nievo.

Un parco che torna ad essere attraversabile

Il percorso, trovandosi dentro un’area verde, sarà aperto negli stessi orari dei parchi pubblici cittadini:

apertura tra le 7.30 e le 8 ,

chiusura alle 17 fino al 31 dicembre.

Il cancello di via Magnozzi già segue queste tempistiche, mentre quello di piazza Ferrucci – attualmente chiuso – sarà affidato al servizio comunale che gestisce l’apertura e la chiusura dei parchi.

L’inaugurazione e le presenze istituzionali

La cerimonia inaugurale si è svolta alle 12 presso il cancello lato nord-ovest di piazza Ferrucci e ha visto la partecipazione, oltre al sindaco Salvetti, di:

Giovanna Cepparello , assessora alla mobilità

Federico Mirabelli , assessore ai lavori pubblici

Luca Barsotti , dirigente comunale

Andrea Paolicchi , responsabile infrastrutture per la mobilità

Elga Pellegrini , progettista dell’opera

Fabio Giachetti, presidente del Consiglio di Zona 1

L’opera rappresenta un nuovo tassello della strategia cittadina dedicata alla mobilità dolce, alla fruizione del verde e al recupero degli spazi storici.

Livorno riapre il passaggio del vecchio dazio doganale: inaugurata la ciclabile delle Mura Lorenesi