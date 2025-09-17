Home

Livorno ricorda Masha Amini, giovane donna curda uccisa in Iran il 16 settembre 2022

17 Settembre 2025

Livorno ricorda Masha Amini, giovane donna curda uccisa in Iran il 16 settembre 2022

Livorno 17 settembre 2025

“Ci ritroviamo qui, nel luogo simbolico in cui meno di un anno fa, in occasione della giornata internazionale del contrasto della violenza sulle donne, 25 novembre dell’anno scorso, abbiamo onorato la memoria di Masha Amini, una giovane donna curda, vittima della repressione Iraniana, rea di non aver indossato in maniera corretta l’hijab .

La cerimonia di oggi , ringrazio sentitamente l’associazione Mezza Luna Rossa Kurdistan che l’ha promossa, non rappresenta solo un momento commemorativo, ma anche e soprattutto un’occasione per rimarcare un rinnovato impegno collettivo a mantenere viva la sua eredità”.

Così la vicesindaca Libera Camici ha voluto introdurre questa mattina la cerimonia in memoria di Jina (Masha) Amini, giovane donna curda uccisa in Iran il 16 settembre 2022, simbolo della lotta per i diritti delle donne, la libertà e la dignità dei popoli.

L’evento, a cura dell’associazione Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS si è svolto in prossimità della rotatoria intitolata alla donna, all’incrocio tra viale del Risorgimento e viale Don Bosco, davanti alla Chiesa dei Salesiani.

L’iniziativa intende ricordare l’attivista nel terzo anniversario della morte, promuovere i valori universali dei diritti umani, della libertà delle donne e del diritto dei popoli all’autodeterminazione.

Vuole riaffermare inoltre l’impegno della comunità cittadina a favore della pace, della giustizia e della dignità umana e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società civile nella promozione della cultura dei diritti.

“Masha Amini – ha ricordato Libera Camici – è diventata un simbolo di resistenza contro l’ingiustizia e l’oppressione e spetta a noi il compito di essere testimoni e portavoce della libertà e tutela dei diritti umani, per i diritti di tutte le donne e di tutte le persone che ancora oggi affrontano discriminazioni e violenze. Ricordiamo che la sua lotta non è finita; continua in ognuno di noi, nella nostra volontà di creare un mondo più giusto e pari”.

