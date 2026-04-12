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Livorno ricorda Morosini: nel derby con l’Arezzo la maglia speciale “Moro per Sempre”

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12 Aprile 2026

Livorno ricorda Morosini: nel derby con l’Arezzo la maglia speciale “Moro per Sempre”

Livorno 12 aprile 2026 Livorno ricorda Morosini: nel derby con l’Arezzo la maglia speciale “Moro per Sempre”

A quattordici anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Piermario Morosini continua a vivere nel cuore di US Livorno 1915, dei tifosi amaranto e di tutto il mondo del calcio.

In occasione del derby in programma oggi, domenica 12 aprile, contro SS Arezzo, il club labronico ha scelto di rendere omaggio all’ex centrocampista con una speciale maglia celebrativa contrassegnata dal logo “Moro per Sempre”, un messaggio semplice ma carico di significato per mantenere vivo il legame con uno dei giocatori più amati della storia recente amaranto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Livorno e LIVE Charity, realtà no profit attiva su tutto il territorio nazionale con numerosi progetti solidali.

Le maglie indossate in campo durante il derby non resteranno soltanto un simbolo commemorativo: nelle prossime settimane saranno infatti messe all’asta a scopo benefico sul profilo eBay dell’associazione, onluslive.

L’intero ricavato sarà destinato a sostenere due importanti progetti. Da una parte contribuirà al programma “Italia Cardioprotetta”, attraverso la donazione di defibrillatori, strumenti fondamentali per la sicurezza e la prevenzione. Dall’altra servirà a finanziare la riqualificazione del campo sportivo dell’Oratorio Monterosso di Bergamo, il quartiere in cui Morosini è cresciuto e ha mosso i primi passi della sua vita sportiva e personale.

Un gesto che unisce memoria, sport e solidarietà, trasformando il ricordo di Morosini in un aiuto concreto per la comunità.

A distanza di anni, il nome di “Moro” continua così a rappresentare non solo un pezzo importante della storia amaranto, ma anche un esempio di come il calcio possa diventare strumento di bene comune e vicinanza al territorio.