Livorno riflette sui rischi del gioco online: incontro alla Bottega del Caffè con Alessandra Belardini e don Zappolini

16 Gennaio 2025

Rischi dell’azzardo online: a Livorno la presentazione del libro “Saponette” di Alessandra Belardini

la Polizia Postale in prima linea contro i rischi dell’azzardo

Livorno, 14 gennaio 2025

Si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 16:30, presso la Bottega del Caffè (viale Caprera 35), un evento patrocinato dal Comune di Livorno che metterà al centro una tematica di grande rilevanza: i rischi legati all’azzardo, soprattutto nella sua dimensione online.

Protagonista dell’incontro sarà la dott.ssa Alessandra Belardini, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cybernetica Polizia Postale del Lazio di Roma, che presenterà il suo libro intitolato “Saponette”. L’opera racconta la sua esperienza personale e professionale, mettendo in luce problematiche sempre più attuali, in particolare l’impatto che il gioco d’azzardo online ha sulle nuove generazioni.

A rendere l’evento ancora più significativo, sarà la partecipazione di don Armando Zappolini, portavoce nazionale della Campagna Mettiamoci in Gioco, che da anni si batte per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni causati dal gioco d’azzardo.

La serata, moderata da Massimo Montuori, ex responsabile della Sezione Operativa Sicurezza Cybernetica Polizia Postale di Livorno, offrirà un’importante occasione di confronto e riflessione. Inoltre, per volere dell’autrice, i proventi del libro saranno devoluti alla cooperativa “Il Cammino”. Questa realtà, attiva nel contrasto ai rischi azzardo-correlati, investirà i fondi in iniziative di prevenzione all’interno del Piano Regionale dedicato.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulla necessità di prevenire comportamenti a rischio, in particolare tra i giovani.

