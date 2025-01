Home

11 Gennaio 2025

Livorno, Rifondazione Comunista – Sinistra Europea a congresso

Domenica 12 gennaio 2025 dalle ore 9.30, presso la sede della Federazione livornese di Rifondazione Comunista (Via Modigliani 29/A, Livorno), si svolgerà il XII congresso della Federazione Livornese del Partito Della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.

Il congresso, oltre che un fondamentale momento di democrazia interna nel corso del quale vengono eletti i delegati al congresso nazionale e rinnovati gli organismi dirigenti della federazione, è anche una occasione di presentazione e discussione dell’attività che come partito abbiamo svolto sul territorio e nel paese in questi ultimi anni, e di riflessione sulle prospettive future per la nostra lotta politica.

A partire dalle ore 9:45 circa sono previsti gli interventi degli ospiti invitati in rappresentanza delle istituzioni e delle forze politiche, associative e sindacali democratiche e antifasciste del territorio, il dialogo con le quali riteniamo parte essenziale dell’iniziativa politica del partito.

Il congresso dovrebbe terminare verso le 13:30.