Livorno: Rimossa la meda spiaggiata alla Bellana, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

30 Gennaio 2025

Intervento complesso questa mattina da parte del Nucleo Sommozzatori e del Nucleo Nautico dei Vigili del Fuoco di Livorno per la rimozione di una meda spiaggiata presso la Bellana. Il segnale marittimo, normalmente posizionato all’ingresso del porto per avvisare i naviganti di fondali bassi o punti scogliosi, si era arenato davanti alla spiaggia.

L’operazione ha richiesto l’uso di un’autogru per sollevare la struttura, che è stata poi caricata su un autoarticolato e trasportata in sicurezza. La meda è stata infine presa in carico dalla Marina Militare per le successive verifiche e il ripristino della sua funzione in mare.