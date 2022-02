Home

20 Febbraio 2022

Livorno ringrazia Vantaggiato, 1-0 contro il Picchi

Livorno 20 febbraio 2022

Vittoria sofferta del Livorno che, dopo il gol di Vantaggiato al 36’, non ha saputo mettere al sicuro il risultato,

tenendo in vita il Picchi fino all’ultimo, anche se, onestamente, Mazzoni non ha mai corso grossi pericoli.

Livorno – Picchi 1-0

LIVORNO (4-3-1-2): Mazzoni; Panebianco, Giampà, Russo,

Franzoni (87’ Giuliani); Luci, Apolloni (62’ Gargiulo), Pecchia

(65’ Nunzi); Frati (77’ Torromino); Vantaggiato, Ferretti (87’

Durante). A disp.: Pulidori, Milianti, Marinai, Bellazzini. All. Buglio

A. PICCHI (4-3-3): Malasoma; Del Bravo, Borboryo, Petri, Bani;

D’Angelo (68’ Testa), Quilici (86’ Pini), Bardini (82’ Giusti);

Neri, Campo (59’ Bonsignori), Morelli (77’ Lenzi). A disp.: Silvestri,

Castagnoli, Scafuri, Rocchi. All. Sena

ARBITRO: Mariani di Livorno.

RETI: 36’ Vantaggiato.

NOTE: Ammoniti: Pecchia (9’); Campo (59’), Mazzoni (84’).

Spettatori paganti 1.097 + 1.865 abbonati per un incasso totale

di E.23.861,30. Recuperi: 0-5’.

