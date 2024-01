Home

Cronaca

27 Gennaio 2024

Livorno 27 gennaio 2024 – Livorno, rischio esondazione, residenti abbattono ponte a picconate in via di Monterotondo

Oggi pomeriggio in via di Monterotondo a Livorno i cittadini residenti in zona, supportati da CAL (Comitato alluvionati Livorno) hanno abbattuto in maniera simbolica a colpi di picconate il ponte che durante le piene fa da tappo allo scorrimento dell’acqua.

Di seguito i video dei cittadini che abbattono il ponte a picconate e le dichiarazioni di Filippi, presidente di CAL

Abbattimento ponte a picconate, Filippi, presidente CAL spiega le ragioni dei cittadini

